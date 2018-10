A brexit miatt új letelepedési szabályok léphetnek életbe az EU munkavállalói számára

Ha nem sikerül megállapodásra jutni az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszeréről, akkor már jövőre új szabályok lépnek életbe a letelepedési és munkavállalási szándékkal Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok számára, írja az MTI.



A brit belügyminisztérium jelenleg érvényes útmutatója szerint a külföldi EU-állampolgárok kétféle tartózkodási jogviszonyért – letelepedett és előzetes letelepedett státusért – folyamodhatnak. Ez attól függ, hogy a kérelmező a brit EU-tagság megszűnése (2019. március 29) után tervezett átmeneti időszak végéig (2020. december 3) eltöltött-e öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában.

Az útmutató szerint azok is kitölthetik az ötéves tartózkodási időszakot, akik az átmeneti időszak végéig még nem tartózkodnak ennyi ideje Nagy-Britanniában, utána pedig ők is végleges letelepedett státusért folyamodhatnak. A brexit-feltételekről szóló megállapodás elmaradása azonban azt is jelentené, hogy

a brit EU-tagság megszűnése utáni napon nem lépne életbe az átmeneti időszak.

Ebben az esetben a brit hatóságok előrehoznák az új bevándorlási rendszer meghonosítását, és az akkor érkező EU-állampolgárokat már nem illetné meg automatikus munkavállalási jogosultság, mondta Caroline Nokes, a belügyi tárca bevándorlási ügyekért felelős államtitkára. Az EU-állampolgároknak ebben az esetben ugyanúgy át kell esniük azon az elbírálási eljáráson, amelyet a brit hatóságok a világ bármely más részéről érkezőkkel szemben alkalmazni fognak.

Nagy-Britanniában becslések szerint 3,5 millió külföldi EU-állampolgár él.