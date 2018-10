A népirtásveszély közepette is hazaküldik a rohingjákat

Mianmar és Banglades megállapodott, hogy jövő hónapban megkezdik a rohingja menekültek visszatelepítését Mianmarba, alig egy héttel azután, hogy az ENSZ vizsgálata megállapította, hogy ott továbbra is népirtás folyik ellenük – írja a Guardian.

Tavaly augusztus óta több mint 720 ezer muszlim rohingja menekült el a buddhista többségű Mianmarból az ellenük irányuló katonai brutalitás elől, nagy részük Bangladesbe. Az ENSZ által hivatalosan is népirtásnak titulált vérengzésről akkoriban ebben a cikkben írtunk részletes.

Banglades eleinte befogadónak bizonyult, de a menekültek számának folyamatos növekedésével az egyébként is szegénység sújtotta ország egyre nehezebben birkózott meg a feladattal, és egyre kevésbé is állt szándékában. Már tavaly novemberben meg is állapodtak a visszatelepítések megkezdéséről, de abból azóta se lett semmi.

Az újabb megállapodás végrehajtása előtt a tavalyihoz hasonló akadályok tornyosulnak. Bár Mianmar vezetése megfogadta, hogy garantálják a visszatérő rohingják biztonságát, illetve a lerombolt otthonaik helyett új lakóhelyeket is rendelkezésükre bocsátanak, az ENSZ megfigyelői szerint az állampolgárságuktól törvényi úton megfosztott népcsoport tagjai továbbra is veszélyben vannak Mianmarban.

Néhány hete India az ENSZ és az Amnesty International tiltakozása ellenére visszatoloncolt hét rohingja férfit Mianmarba.