189 ember volt a fedélzetén, a gép darabjai és emberi testrészek is előkerültek, a repülő törzse a tenger fenekére süllyedhetett.

Az előző repülőútnál is gondok voltak azzal az indonéz géppel, ami 189 emberrel a fedélzetén hétfőn zuhant le nem sokkal felszállás után Jakarta közelében, írja a Reuters. A vasárnap esti úton a FlightRadar24 adatai szokatlan süllyedésekre, sebességre és irányra utaltak, ami egybevág a gépen utazók beszámolóival is.

A Boeing 737-800 típusú gép az indonéz fővárosból, Jakartából tartott Banka sziget legnagyobb városába, Pangkal Pingangra. A pilóta nemsokkal a felszállás után engedélyt kért, hogy visszatérhessen a repülőtérre, de 13 perccel a felszállás után megszakadt a kapcsolat a géppel. A repülő a vízbe csapódott. 300 ember, köztük több tucatnyi búvár kutat a gép és a rajta utazók maradványai után.

A Lion Air légitársaság repülője Baliról érkezett Jakartába vasárnap este, mielőtt onnan tovább indult volna hétfő reggel Pangkal Pingangra. A Reuters szerint a vasárnapi felszállás után volt egy 27 másodperces időszak, ami alatt hirtelen 266 métert csökkent a magassága, miközben még pont emelkednie kellett volna. Utána sikerült stabilizálni a gépet, ami tovább is repült az indonéz fővárosba.

Egy utas azonban arról beszélt, hogy a gép később is többször süllyedni kezdett. „Olyan volt, mint egy hullámvasúton. Néhány utas bepánikolt, volt, akinek felfordult a gyomra" – mondta Alon Soetanto a TVOne-nak.

Azon a járaton utazott Conchita Caroline tévébemondó is, aki kiírta az Instagramra, hogy furcsa motorzaj volt felszállás közben, ami aztán az út alatt is hallható volt. Szerinte egyébként is több órás csúszással indult csak el a gép. Először a légkondicionáló nem működött, miközben a gépen ülve az indulásra vártak, ami miatt több gyerek rosszul lett.

A személyzet végül engedte kiszállni őket, és fél órát álltak a futópályán. Közben látták, hogy az egyik hajtóművet ellenőrizték. Miután újból felszállhattak a repülőre, a légi kísérők azt állították, hogy a problémát megoldották.

A repülő este 11 előtt szállt le Jakartában, így a szerelőknek hat és fél órájuk volt, hogy újból átnézzék a gépet. A Lion Air vezérigazgatója még hétfőn elismerte, hogy volt technikai probléma az előző napon – azt nem tudni, hogy arra gondolt-e, amiről az utasok beszámolói szóltak –, de szerinte azt a hétfői indulásra megoldották.

A USA Today szerint azonban a korábbihoz hasonló gondok voltak hétfőn is a felszállásnál, a FlightRadar24 alapján nem stimmelt a sebesség és a magasság is ingadozott. Két perccel felszállás után a gép süllyedni kezdett és balra dőlt, mielőtt újra emelkedett volna.

A szakértők szerint azonban egyelőre nem lehet biztosan megmondani, mi lehetett a probléma, ezeket az értékeket össze kell majd vetni a gép fekete dobozával, amit egyelőre még nem találtak meg.