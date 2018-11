Emberi hús került egy thaiföldi vegetáriánus étterem tésztájába

Nem tudták egy thaiföldi vegetáriánus étterem vendégei, hogy amikor húst találtak az ételükben, ez lesz még a kisebb problémájuk.

Ugyanis amikor a rendőrségnek egy bejelentés alapján gyanússá vált a húsmentes étteremben a nem egyértelműen meghatározható alapanyag eredete, megvizsgálták a darált húst, és kiderült, hogy egy ember maradványait szórták rá a tésztára.

A rendőrség ezután azonnal lezárta az éttermet, hogy a főzéshez használt rész falát csurom véresen találják, miközben a földön emberi maradványok voltak szétszórva. Később a csatornában megtalálták egy 61 éves férfi maradványait is, akiből a darált hús származott.

Az áldozatot Prasit Inpathomnak hívták és napok óta eltűnt személyként keresték.

A férfi törzsvendég volt az étkezőben, és utoljára is ott látták, amint október 21-én italozott az egyik padon. A feltételezések szerint összeverekedett a tulajdonossal, aki tompa tárggyal is megütötte, valamint késsel is több helyen megszúrta. A gyilkos szakács jelenleg is szökésben van, és a hatóságok próbálják előkeríteni.

(Vice)