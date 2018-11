360 ezer forintos bögrékből isszák a kávét az amerikai légierőnél

Az állami szervek túlárazott eszközbeszerzései a korrupció és a közpénzlenyúlás talán legklasszikusabb példái. A műfajban most alighanem megdőlt a szabadfogású világrekord, miután kiderült, hogy az amerikai légierő 2016 óta közel 400 darab nagy méretű kávés/teás bögrét rendelt, összesen 326 785 dollárért. Ez forintban kifejezve bő 92 milliót jelent. A bögrék fémből vannak, műanyag a fülük, és képesek a tartalmukat újramelegíteni a beépített kis fűtőszálas berendezésükkel. Szállítórepülők, illetve légi utántöltést végző tankergépek legénysége használja őket.

Ironikus módon az egész bögrebotrány akkor borult ki, amikor nyáron egy tévés riport azt mutatta be, hogyan kísérleteznek a kaliforniai Travis légibázison a bögrék füleinek pótlásával, 3D-nyomtatás segítségével - ugyanis a méregdrága bögréknek könnyen letört a fülük használat közben. Ekkor bukott ki, hogy milyen áron szerzi be a légierő a bögréket. Arra is fény derült, hogy 2016-ban még csupán 693 dollár (kb 195 ezer forint) volt egyetlen bögre beszerzési költsége, de ez idénre csaknem megduplázódott, és elérte az 1280 dollárt (360 ezer forint).

A botrány nyomán a légierő azonnal beszüntette a bögrék beszerzését, és bejelentette, hogy költséghatékonyabb megoldások után néz, de a CNN cikkének hatására egyre több politikus követel magyarázatot az esetre (a kongresszusi választási kampány hajrájában nyilván hálás szerep jó hangosan küzdeni a korrupció ellen), így vélhetőleg komoly következményei lesznek az adófizetői pénz pazarlásának.