A szaúdiak szerint a brutálisan meggyilkolt újságíró veszélyes iszlamista volt

Újabb magyarázatot adott a szaúdi vezetés Dzsamál Hasogdzsi halálának okáról. A meggyilkolt újságíró a rezsim szerint veszélyes iszlamista volt, írja a BBC. Mohamed bin Szalmán szaúdi herceg a Fehér Házat hívta fel, hogy elmondja, az Amerikában élő szaúdi újságíró a Muzulmán Testvériség nevű iszlamista szervezet tagja volt.

A beszélgetés még azelőtt zajlott, hogy Szaúd-Arábia elismerte volna, hogy a Washington Postnak dolgozó újságírót a követségen ölték meg. A Washington Post információi szerint a herceg John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval és Jared Kushnerrel, Donald Trump tanácsadójával beszélt.

A Post informátora szerint a szaúdi trónörökös mind a nemzetbiztonsági tanácsadót, mind Trump elnök tanácsadóját az amerikai-szaúdi szövetség megőrzésére sürgette. A lapnak meg nem nevezett szaúdi tisztségviselők tagadták, hogy ilyen tartalmú telefonbeszélgetések lettek volna, a Fehér Ház pedig nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit, írja az MTI.

A The Washington Post idézett külügyi tisztségviselőket is, akik elmondták, hogy az elmúlt napokban közel-keleti vezetők álltak ki a szaúdi koronaherceg mellett. Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő is telefonon egyeztetett a Trump-kormányzat magas rangú tisztségviselőivel. Mindketten azzal érveltek, hogy Szaúd-Arábia fontos stratégiai partner a térségben.

Nem volt veszélyes ember

Hasogdzsi hozzátartozói a The Washington Posthoz eljuttatott nyilatkozatukban tagadták, hogy Dzsamál Hasogdzsi veszélyes iszlamista lett volna.

"Dzsamál Hasogdzsi nem volt tagja a Muzulmán Testvériség mozgalmának. Ezt az állítást az elmúlt években ő maga is többször visszautasította" - olvasható a család közleményében, amely hangsúlyozta azt is, hogy Hasogdzsi "soha, semmilyen tekintetben nem volt veszélyes ember, ennek ellenkezőjét állítani nevetséges".

John Palladino helyettes külügyi szóvivő csütörtökön újságíróknak azt mondta: a lehető leggyorsabban fel kell tárni Dzsamál Hasogdzsi földi maradványainak hollétét és vissza kell szolgáltatni a családnak, hogy tisztességgel eltemethesse.

Dzsamál Hasogdzsi holttestét savba áztatva tüntették el. A jelenlegi információk szerint az isztambuli szaúdi konzulátusban meggyilkolt szaúdi újságírót azonnal fojtogatni kezdték , hogy belépett az épületben, majd feldarabolták, és a maradványait savba áztatták.

Török vizsgálatok szerint egy 15 fős speciális osztag gyilkolta meg Hasogdzsit, majd még aznap elrepültek az országból. A törököknek egy hangfelvétel is van a tulajdonában, ami alapján állítják, hogy a szaúdiak előre eltervezve gyilkolták meg a Washington Post Szaúd-Arábiát gyakran bíráló publicistáját. A szaúdiak hetekig tagadták az ügy létezését, de egy ideje azt kommunikálják, hogy a kormánytól független ügynökök végeztek a férfivel.