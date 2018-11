Ghána egész Afrikában az egyik legstabilabb állama. Szegény, de azért nő a gazdasága és a nyugodt országban kifejezetten nagy respektje van az ENSZ-nek. Vélhetően azért is, mert a rengeteg népcsoport lakta nyugat-afrikai állam legnagyobb külpolitikai sikere az volt, hogy 1997 és 2006 között a ghánai Kofi Annan volt az ENSZ főtitkára.

A ghánai katonák sokszor vesznek részt a környéken békefenntartó feladatokban, de még Koszovóban is szolgáltak ghánai békefenntartók.

Az ENSZ-hez fordultak

Ghána, vagyis egészen pontosan az ország parlamentje most felszólította az ENSZ illetékeseit, hogy vizsgálják ki Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró halálát.Az indoklás szerint

a The Washington Postban gyakran publikáló újságíró hiába volt amerikai rezidens, az egyesült Államoktól a kiterjedt amerikai - szaúdi kereskedelmi kapcsolatok miatt aligha várható független vizsgálat.

Afrika hallgatott

A vizsgálat kezdeményezése így is meglepő lehet, hiszen, mint az Africa News portál cikke és rögtönzött közvélemény-kutatása is mutatja, a földrész szinte teljesen néma maradt az ügyben. Vannak országok, így Egyiptom és Szomália, amelyek kifejezetten jóban vannak Szaúd-Arábiával, Dél-Afrika éppen egy nagy fegyverüzletet szervez a királysággal, másoknak egyszerűen csak megvan a maga baja, esetleg vezetőik úgy ítélték meg, hogy nincsen "morális fennhatóságuk" más állam felett, vagy egyszerűen csak nem ütötte meg az ingerküszöbüket a gyilkosság.

Vagyis senki nem tett semmit, ugyanakkor Ghána lépett és ennek alighanem köze van ahhoz, hogy Hasogdzsi legközvetlenebb munkatársa egy ghánai-amerikai hölgy, Karen Attiah, aki a The Washington Post globális véleményrovatának szerkesztője és a Hasogdzsi-ügy kivizsgálását követelők egyik élharcosává lett.

Ghána is kockáztat

A gazdag Szaúd-Arábiával összeveszni, morális okok miatt, igazi bátorság és bár a két állam messze van egymástól, az afrikai állam is kockáztat. Hiszen a jelentős muzulmán lakossággal rendelkező Ghánából is több ezer zarándok indul minden évben Mekkába, ráadásul csak az idei nyáron is, jelentős gyümölcs-szállítmányokkal segítette a gazdag Szaúd-Arábia az ország belső szárazabb vidékén élő ghánai lakosságot.

Mindezt alighanem mérlegelte a parlament, de Aaron Michael Oquaye jogászprofesszor, a parlamentet elnöklő veterán politikus így is elküldte hivatalos felszólítását az ENSZ felé.

