Orbán Viktor ismét Kínába utazik, most a sanghaji expóra

Orbán Viktor hétfőn már fel is szólal a sanghaji Expo helyszínén zajló nemzetközi gazdasági és ipari fórum plenáris ülésén, majd Hszi Csin-ping kínai államfővel és a többi részt vevő ország delegációvezetőjével együtt megtekinti a kiemelt pavilonokat – adta hírül az MTI, Havasi Bertalanra, Orbán Viktor szóvivőjére hivatkozva.

Sokan mennek

Orbán Viktor rendszeresen találkozik Hszi-vel, és környezete úgy tudja, hogy az amúgy lassan oldódó kínai politikusok és üzletemberek közül immár nem csak az elnökkel, de a miniszteri rangban levő Tien Kuo-Livel, a Bank of China elnökével is jó személyes viszonyt ápol.

A most utazó delegáció tagja Nagy István agrárminiszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, illetve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

A november 10-ig tartó Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) több mint 130 ország és 80 ezer kínai és külföldi cég vesz részt. Az expo 12 külföldi díszvendége közül az egyik Magyarország, mellettünk Brazília, Kanada, Egyiptom, Németország, Indonézia, Mexikó, Pakisztán, Oroszország, Dél-Afrika, Vietnam és Nagy-Britannia is kiemelt vendég. A 24 millió lakosú Sanghajban 300 ezer látogatóra számítanak az expo szervezői.

Keressük a fogást

Magyarország régóta keresi az intenzív kapcsolat-építés lehetőségét Kínával, Orbán Viktor és Matolcsy György jegybankelnök is előszeretettel utalnak arra, hogy miközben a világ folyamatosan azon fanyalog, hogy éppen miért roppan össze a kínai növekedés, a hatalmas állam lassan évtizedes átlagban hozza a 7 százalékos átlagos GDP-bővülési ütemet. Korábban olykor a 10 százalék is elérhető volt, immár 6,5 százalékra olvadt az ütem.

Kommunista barátok

A kommunista Kínát vezető hét tagú politikai bizottságban az államelnök (egyben pártfőtitkár) Hszi Csin-ping messze a legerősebb ember, mellette a meggyengült miniszterelnök Li Ko-csiang is helyet kapott, valamint öt, Hszi környezetéhez tartozó és szinte teljesen hasonló cv-jű "pártfunkci".

Ahogy Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök, Áder János államelnök és Kövér László házelnök is teljesen azonos háttérrel (vidékről a fővárosba felkerült jogi egyetemisták), úgy a kínai politikai bizottság tagjai is szinte teljesen azonos korúak és azonos végzettségűek.

A selyemút

Hszi a modern selyemút (One Belt, One Road – OBOR) projekt nagy híve, amely út magában foglalja Közép-Ázsiát, a Kaukázust, a Balkánt, két lényeges tengeri kikötője: Nanking Kínában és Pireusz Görögországban, de a Budapest- Belgrád vasútvonal is a selyemút része.

Magyarország folyamatosan abban bízik, hogy ezt a nagy logisztikai és befolyási elképzelést magyar tartalommal is meg lehet tölteni.

Kínának ezért rendre politikai gesztusokat teszünk, vezetőink rendszeresen találkoznak Kína vezetőivel.

A kiemelt szerepet arra bazírozzuk, hogy Magyarország más kelet-közép-európai államokhoz (elsősorban Lengyelországhoz és Romániához képest) sokkal kevésbé oroszellenes és sokkal kevésbé amerikabarát, ezek pedig fontos politikai szempontok, ha valaki hídfőállás szeretne lenni Kína, Nyugat-Európa felé irányuló kereskedelmében.