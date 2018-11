Több mint fél millióan menekültek Peruba Venezuelából

Peru és Venezuela, a két egyaránt harmincmilliós dél-amerikai állam nem szomszédosak egymással, de mivel Peru befogadta a venezuelai menekülteket, rengetegen indultak arrafelé.

A Peruba belépő venezuelaiak száma fokozatosan nőtt a napi 1300-ról, 2000-re október elején, a hónap végére pedig napi 5000-re nőtt a számuk.Összesen megközelítőleg 550 ezer venezuelai élhet a lehetőséggel . írta az MTI.

A perui kormány a belépőknek ideiglenes tartózkodási engedélyt ad, amelyért december 31-ig lehet folyamodni. Az engedély együtt jár a hivatalos munkavállalási és tanulási lehetőségek igénybevételével. A gazdasági és politikai válság elől Peruba menekült venezuelaiak 30 százaléka fiatalkorú.

Martin Vizcarra, a perui elnök az egyik legélesebb kritikusa a közeli Venezuela, Nicolas Maduro elnök vezette gazdasági és humanitárius katasztrófájának, már több ízben szólította fel a nemzetközi közösséget aktívabb közbeavatkozásra.

Közben a két ország között elterülő Kolumbia is a nemzetközi közösség segítségét kérte, hogy a térség kezelni tudja a tartós időre beutazó venezuelaiak okozta nehézségeket. Carlos Holmes Trujillo külügyminiszter a sajtónak bemutatott egy rövid és középtávra szóló stratégiai tervet a teendőkről. Adomány jellegű segítségre van szükség - mondta.

A Világbank egy Bogotában pénteken ismertetett tanulmánya szerint egymilliárd dollárt is elérő kiadásokkal kell számolni a menekültek miatt Kolumbiában. A szakértők arra is kitértek ugyanakkor, hogy a venezuelaiak tömeges bevándorlása hosszabb távon gazdasági növekedést is kiválthat.