Kiszabadult egy közel egy évig fogvatartott szaúdi herceg

Szabadon engedték Halíd bin Talal szaúdi herceget, akit még tavaly vettek őrizetbe, miután bírálta a korrupció elleni küzdelemre hivatkozva a királyi családon belül indított tisztogatásokat.

A herceg Szalmán király unokaöccse, és annak az Alvalid bin Talalnak a testvére, aki azok között a hercegek és más fontos tisztviselők között volt, akiket korrupciós vádakkal vettek őrizetbe.

A BBC szerint a mostani lépésnek köze lehet ahhoz, hogy nagy nemzetközi nyomás nehezedik az országot már apja uralma alatt is valójában irányító Mohamed bin Szalmán trónörökösre a Hasogdzsi-gyilkosság miatt. A szaúdi vezetők emiatt is próbálhatnak minél nagyobb egységet felmutatni a királyi családon belül.

Az elengedett hercegről családtagjai raktak fel képeket, de a szaúdi kormány hivatalosan nem kommentálta az egészet, ahogy azt sem közölték korábban, miért vették őrizetbe.

