Orbán Sanghajban a közép-európai régiót fényezte

Közép-Európa gazdasági növekedése kétszer nagyobb az európai átlagnál, amire Kína is felfigyelt - mondta Orbán Viktor kormányfő hétfőn Sanghajban, az első Kínai Nemzetközi Import Expón.

A házigazda Hszi Csin-ping kínai elnök, valamint több más állam- és kormányfő részvételével tartott megnyitón a miniszterelnök azt mondta: felmerül a kérdés, Magyarország hogyan került fel a sanghaji expóra meghívott "óriások" listájára. Szerinte a válasz Közép-Európa. Magyarország ugyanis nem csak magát képviseli: "amikor Magyarország hangját hallják, a régiónk hangját hallják", azé a régióét, amely Európa növekedési motorjává vált - mondta.

Orbán Viktor beszédében jelezte, a növekedési ráta Közép-Európában kétszer magasabb, mint az európai átlag, és széles körű egyetértés van arról, hogy a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz.

Orbán szerint a közép-európai országok egybehangzó gazdaság- és társadalompolitikája biztosította, hogy ezek az államok képesek voltak saját nemzeti, politikai, kulturális identitásukat megőrizni még a jelentős illegális migrációs nyomás alatt is.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Kína is felfigyelt Közép-Európa fejlődésére, amikor létrehozta a 16+1-es csoportot, azaz Kína és 16 kelet-közép-európai ország együttműködési formációját. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország mindig is támogatta a lehető legszabadabb és legegyenlőbb világkereskedelmi hálózatot, és mindig támogatója volt az eurázsiai együttműködésnek. Ezért is érdekelt a kínai Egy övezet, egy út elnevezésű kezdeményezés sikerében - mondta.

A kormányfő elmondta, nagyra értékeli a kínai vállalatok magyarországi jelenlétét. Többet is megemlített közülük, például a Bank of Chinát - amely Budapesten hozta létre regionális központját -, továbbá a Huaweit és a Wanhuát.

Szerinte ezek a kínai vállalatok is hozzájárultak ahhoz, hogy "Magyarországon tulajdonképpen sikerült elérni a teljes foglalkoztatottságot", és jelentős szerepet játszanak abban, hogy a magyar gazdaságnak hosszú távon is 4 százalék feletti legyen a bővülése.

Az expót több mint 130 ország és térség, köztük Magyarország részvételével rendezik meg, a november 10-éig tartó eseményen mintegy 2800 cég állít ki. A külföldi díszvendégek Magyarország mellett: Brazília, Kanada, Egyiptom, Németország, Indonézia, Mexikó, Pakisztán, Oroszország, Dél-Afrika, Vietnam és Nagy-Britannia.