Macron is azt javasolja, amit Orbán, közös európai hadsereget

Európai hadsereg létrehozását javasolta Emmanuel Macron francia elnök az Europe 1 francia rádióadónak adott keddi interjújában – írta az MTI.

A francia államfő szerint valódi európai hadsereg nélkül nem lehet megvédeni az európaiakat, akik szerinte nem hagyatkozhatnak kizárólag az Egyesült Államok haderejére. Macron szerint azért van szükség a közös hadseregre, mert Európa határán tekintélyelvű hatalmak emelkednek és fegyverkeznek. Európának képesnek kell lennie megvédenie magát, „legyen szó Kínáról, Oroszországról vagy akár az Egyesült Államokról” – tette hozzá.

Macron egyúttal rámutatott: Európa és biztonsága sínyli meg a legjobban azt, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést Oroszország és az Egyesült Államok között.

Macron korábban is szorgalmazta, hogy 2020-ig hozzanak létre egy közös európai katonai egységet, amelyet válsághelyzetekben vetnének be. A francia elnök emellett közös védelmi költségvetésre és egy közös, EU-s katonai doktrína megfogalmazására is javaslatot tett.

Orbán és Macron egyetért?

Bár a magyar kormány szerint a francia elnök egy egészen más Európát képvisel, valójában az egyik legfontosabb kérdésben épp azt mondja, amit Orbán Viktor 2016-ban felvetett:

A brexit miatt „a kontinens katonai ereje jelentősen lecsökkent, és nem maradhatunk katonapolitikailag ebben a védtelen helyzetben - magyarázta Orbán Viktor, aki szerint ezért létre kell hozni egy európai hadsereget, amely valódi közös haderő lenne, valódi közös ezredekkel, közös vezénylési nyelvvel és közös szerkezettel” – írta a 27. bálványosi szabadegyetem utáni találkozóról szóló összefoglalójában a Kormany.hu.

Orbán emellett a terv mellett idén is kiállt, bár nem világos, hogy az EU központosítását erősítő javaslat hogyan fér meg a kormány Brüsszellel szembeni retorikájával. Igaz, Orbán 2015-ben még közös EU-s határvédelmet is javasolt, kijelentve a migránsáradat csúcsán, hogy Magyarország addig védi az EU külső határait, amíg ez alól a feladat alól az EU fel nem menti az országot”, míg mára ugyanez a javaslat – immár az EU részéről megfogalmazva – a magyar kormány értelmezésében a Soros-terv része.