Török oligarcha barátjának is összehozott egy üzletet Orbán Kínában

Orbán Viktor kínai látogatásakor vele volt Adnan Polat, az Erdoğan török elnökkel is jó kapcsolatot ápoló oligarcha - szúrta ki a Magyar Narancs egy olyan videón, ami a kormányfővel készült.

Polatnak az elmúlt években egyre több magyarországi érdekeltsége lett, még Orbán vejével, Tiborcz Istvánnal is üzletelt, és előfordult, hogy Orbán Ráhellel kávézott együtt.

A török oligarcha az utóbbi időben sok helyre elkísérte Orbánt, volt, amikor meccset nézett vele Görögországban, de ott volt Orbán miniszterelnöki beiktatásán is idén májusban. A miniszterelnökkel elvileg több mint egy évtizede szoros barátságot ápoló Polat a magyar kereskedőházakban is érdekelt volt, ahogy a nemrég átadott Gül Baba türbéje is fial neki, ugyanis az emlékhely fenntartására a kormány évente közel 700 milliót ad egy alapítványnak, mely szintén Polathoz köthető - írja a lap.

Orbán sajtósai hallgattak arról, hogy a török üzletember vele ment. A jelek szerint Orbán zsíros üzletet hozott Polatnak össze Kínában: a kínai fél ugyanis egyebek mellett szerződést írt alá egy magyarországi napelempark építéséről. Bár cégnevet nem említettek, de Polat cége egy 1000 MW kapacitású napelem parkot tervez felépíteni Magyarországon. Erre a hatalmas kapacitásra (a Paksi Atomerőmű négy blokkja összesen mintegy 2000 MW kapacitású) a török üzletember öt évet és 700 millió eurót szánt – ez mai árfolyamon 225 milliárd forint.