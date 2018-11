Börtönbe megy, mégis képviselő maradhat Orbán macedón barátja

Nikola Gruevszki volt miniszterelnök, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártjának (VMRO-DPMNE) egykori elnöke parlamenti képviselő marad, annak ellenére, hogy hamarosan meg kell kezdenie börtönbüntetésének letöltését, a szkopjei képviselőház ugyanis pénteken nem szavazta meg a politikus parlamenti képviselői mandátumának a visszavonását – írja az MTI.

Fotó: Robert Atanasovski Nikola Gruevszki

A macedón Vesti.mk beszámolója szerint a 120 tagú parlamentben 58-an szavaztak Gruevszki mandátumának visszavonására, 29-en pedig ellene, a lépéshez viszont kétharmados többségre lett volna szükség, vagyis 80 képviselőnek kellett volna igennel szavaznia ahhoz, hogy Gruevszki a jövőben ne ülhessen a parlamenti padsorokban.

A mandátum visszavonását a parlament adminisztratív bizottsága kezdeményezte a hét elején arra hivatkozva, hogy egy képviselő megfosztható a megbízatásától, ha érdemtelenné válik arra, például azért, mert bűncselekményt követett el. A macedón törvények szerint ha valakit öt vagy annál több évig terjedő börtönbüntetésre ítélnek, akkor automatikusan megszűnik a megbízatása, minden más esetben a törvényhozásnak kell szavaznia a politikus státusáról.

Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló Gruevszkit hivatali visszaélés miatt két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték májusban. Az ítélet szerint miniszterelnökként befolyást gyakorolt egy páncélozott Mercedes beszerzésére kiírt pályázat kimenetelére, és a győztesnek kihirdetett autókereskedő utólag jutalékot fizetett neki, illetve ő maga személyes használatra is igénybe vette a luxusautót.

A 600 ezer euró (192,85 millió forint) értékű Mercedes megvásárlására 2015-ben derült fény, amikor az akkor még ellenzéki – azóta kormányfővé választott – szociáldemokrata Zoran Zaev nyilvánosságra hozta Gruevszkinek és a kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit. Az eljárás során perdöntő bizonyítékká vált Nikola Gruevszkinek és az akkori belügyminiszternek az egyik telefonbeszélgetése, amelyben az autó megvásárlásáról esik szó.

Gruevszkinek csütörtökön kellett volna megkezdenie börtönbüntetésének letöltését, de ügyvédei indítványt nyújtottak be, amellyel nyertek még néhány napot a politikusnak. Az ügyvédek emellett az ügy újratárgyalását kezdeményezték a legfelsőbb bíróságon.

A pénteki szavazás azért volt fontos, mert ezen múlt, hogy Gruevszkinek a börtönben töltött idő alatt is jár-e a képviselői juttatás. Mivel a honatyák nem fosztották meg megbízatásától, ezért a következő időszakban is a parlamenttől kapja majd a fizetését – emlékeztetett közösségi oldalán Pavle Bogoevszki, a képviselői mentességért felelős bizottság vezetője. Hozzátette ugyanakkor, hogy Gruevszki addig kapja a fizetését, amíg öt évre nem tornásszák fel a büntetését. A politikus ezzel arra utalt, hogy a volt miniszterelnök ellen további négy eljárás folyik korrupció, hivatali visszaélés, bűnszervezetben való részvétel és közrend elleni bűncselekményre történő felbujtás miatt, és ha bűnösnek találják, akár több mint tíz évig is a börtönben maradhat.