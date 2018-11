Kötelező tananyag lesz a melegjogok története Skócia állami iskoláiban

Brit hírportálok pénteki beszámolói szerint a skót kormány teljes egészében elfogadta a témával foglalkozó munkacsoport, az Itt az idő a befogadó oktatásra (TIE) ajánlásait, eszerint a témával minden korcsoportban kötelező lesz foglalkozni, felmentést ez alól senki sem kaphat - írja az MTI.

Az lmbti-tananyag részeként megismertetik a diákokat a homoszexuálisok egyenjogúságért vívott harcának történetével, a különböző szexuális identitásokkal, és küzdenek az előítéletek, a homofóbia és a transzfóbia ellen.

- mondta a fiatalok iskolai szekálása ellen küzdő TIE társalapítója, Jordan Daly, aki "történelmi pillanatnak" és a melegmozgalom "monumentális győzelmének" nevezte az új tananyag bevezetését.

Skócia már most is az egyik leghaladóbb ország Európában az lmbti-egyenlőséget tekintve, és nagy örömmel jelentem be, hogy mi leszünk a világon az első ország, ahol lmbti-elfogadó oktatást illesztünk be a tananyagba. Oktatási rendszerünknek támogatnia kell mindenkit legjobb képességei kibontakoztatásában, ezért elkerülhetetlen, hogy a tananyag ugyanolyan sokszínű legyen, mint amilyen sokszínűek az iskolában tanuló fiatalok