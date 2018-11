Obamáék párterápiára jártak, a lányaik lombikban fogantak

Kedden jelenik meg Michelle Obama Becoming című memoárja, melyben a volt first lady több, eddig ismeretlen tényt is megoszt az életéről.



Mindkét lánya, Malia és Sasha is lombikban, tehát mesterséges megtermékenyítéssel fogant. 34 évesen ugyanis Obama ráébredt, hogy a biológiai óra valóság, nincs végtelen petesejtje, és lépnie kell.





Férjével, az előző amerikai elnök Barack Obamával párterápián is részt vettek. Időnként ugyanis küzdelmes időszakokat éltek át, főleg miután férje 1997-ben Illinois állam szenátusának tagja lett, és Obamának saját magának kellett beadnia a lombikbébi-beültetéshez szükséges injekciókat. Mint mondja, férjével részben a párterápia keretében tanultak meg beszélni a problémáikról.



Volt egy vetélése 20 éve, ami után elveszettnek és magányosnak érezte magát. Kudarcnak érezte a sikertelen terhességet, mert nem tudta, mennyire gyakori eset, az emberek ugyanis nem beszélnek erről.



Obama arról is beszél, hogy mi kavargott benne, miután érzelmileg megnyílt későbbi férje felé: vágy, hála, kiteljesedés, csodálat.



A volt first lady elmondja, hogy nem tudja megbocsájtani férje hivatali utódjának, Donald Trumpnak, amiért csatlakozott azoknak a kórusához, akik kétségbe vonták, hogy Barack Obama az USA-ban született, és így törvényesen lett az ország (első afrikai-amerikai) elnöke. Michelle Obamát sokkolta Trump győzelme, és próbált nem tudomást venni róla.



A BBC beszámolója szerint párizsi útja előtt Donald Trump röviden reagált Michelle Obama állításaira. Szerinte Obama sok pénzt kapott a kéziratért, és a kiadók ilyenkor mindig ragaszkodnak, hogy a könyvben legyen valami botrányos. Trump azt is mondta, hogy ő azt nem tudja megbocsájtani (Barack) Obamának, hogy alulfinanszírozta a hadsereget.