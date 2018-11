Trump szigorítja a menedékkérelmek benyújtásának feltételeit

Szigorítja a menedékkérelem benyújtásának lehetőségét a Trump-kormány, írja az MTI. A csütörtökön ismertetett új szabályok értelmében a határsértők nem jogosultak menekültstátusra. A napokon belül hatályba lépő új rendelkezés értelmében csak az adhat be menedékkérelmet, aki a hivatalos határátkelők egyikénél lépi át az ország déli határát.

"Menekültügyi rendszerünk az indokolatlan menedékkérelmek terhét nyögi, ami aránytalan terhet ró az államra, s ezért azok, akik valóban megérdemlik, nem tudnak elég gyorsan menekültstátushoz jutni" - indokolta a döntést a belbiztonsági tárca. Egy név nélkül nyilatkozó illetékes a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy a cél a hivatalos határátkelők felé terelni a menedékkérőket, mert ott a hatóságok jobban fel vannak készülve arra, hogy gyorsan és hatékonyan kezeljék a menedékkérelmeket.

Jogvédők szerint ugyanakkor az új szabály jogsértően korlátozza a menedékkérelem jogát. "A törvény külön kiemeli, hogy bárki nyújthat be menedékkérelmet, függetlenül attól, hogy hivatalos átkelőn lépett-e be az országba. Ezt nem lehet ügynökségi, vagy elnöki rendelettel megkerülni" - fogalmazott Omar Jadwat, az Amerikai Polgári Jogi Unió bevándorlók jogaival foglalkozó projektjének igazgatója.

Eközben azt írja az MTI, hogy a Mexikóvárosban várakozó közép-amerikai menekültek buszokat szeretnének, hogy mielőbb az amerikai határhoz érjenek. A mintegy ötezer fő jelenleg egy Mexikóvárostól délre fekvő stadionban várakozik. Nagyjából kétszáz képviselőjük csütörtökön három órát gyalogolt, hogy felkeressék az ENSZ mexikóvárosi irodáját, hogy buszokat követeljenek az embereknek. Arra hivatkoznak, hogy az út hátralévő része túl veszélyes, és túl hideg is van, hogy gyalogoljanak vagy stoppoljanak. Az ENSZ-iroda zárva volt, de a karaván néhány koordinátorát fogadták az ENSZ illetékesei, akik most is tárgyalnak velük.

A mexikói hatóságok adatai szerint 4841 embert regisztráltak, közülük 1726 gyerek, 310 öt éven aluli. Többségük a hatóságok szerint elutasította Mexikó ajánlatát, hogy maradjanak az országban, és csak kevesen voltak hajlandóak hazatérni. A karaván döntő többsége Hondurasból indult, de vannak köztük salvadoriak, guatemalaiak és nicaraguaiak is.