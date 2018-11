WSJ: Trump közvetlenül is benne volt a viszonyai eltussolásában

Bár eddig folyamatosan tagadta, most már bizonyíték is van arra, hogy Donald Trump amerikai elnök a 2016-ös elnökválasztási kampány alatt közvetlen szerepet játszott annak a két nőnek az elhallgattatásában, akikkel állítólag viszonya volt, és ezzel megsértette a kampányfinanszírozási törvényt – írja a Wall Street Journal.

A Trump bizalmas ügyeit korábban intéző ügyvéd, Michael Cohen augusztusban azt állította, hogy Trump a kampány során utasította őt arra, hogy a választások befolyásolása érdekében fizessen a két nő hallgatásáért. Egyikük a Stormy Daniels művésznéven ismert Stephanie Clifford pornószínésznő, akinek 130 ezer dollárt fizetett. A másik esett bonyolultabb volt: az ügyvéd megvásárolta egy laptól Karen McDougal Playboy-modell történetét, majd a sztorit elsüllyesztette a fiókban. (Erről a megbízatásáról titkos hangfelvételt is készített.) Az elnök folyamatosan tagadta, hogy minderre kampánypénzt fordított volna, illetve hogy közvetlen szerepe lett volna a ki- és lefizetésekben.

A WSJ viszont bírósági és céges dokumentumok, illetve több tucat interjú alapján azt állítja, manhattani szövetségi nyomozók bizonyítékhoz jutottak arról, hogy Trumpnak közvetlenül is köze volt mindkét ügyhöz, a két nő elhallgattatására tett erőfeszítések minden lépésében maga is részt vett, telefonon és személyes találkozókon irányította a végrehajtással megbízott Cohent, és mindezzel menet közben megsértette az amerikai kampányfinanszírozási törvényt. A lap szerint Trumpékat segítette David Pecker médiavezér, a National Enquirer nevű bulvárlap tulajdonosa is, aki segített a későbbi elnökre nézve kínos egyik történet jogainak megszerzésében és elsüllyesztésében – írja a Business Insider.