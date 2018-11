Nincs pénze washingtoni lakásra a legfiatalabb képviselőnek

Az amerikai félidős választáson az Egyesült Államok történetének legfiatalabb nőjeként került be a kongresszusba huszonkilenc éves Alexandria Ocasio-Cortez, viszont egy darabig még várnia kell, hogy megoldódjon a lakhatási helyzete Washingtonban.

Az a helyzet ugyanis, hogy Ocasio-Corteznek nincs elég pénze arra, hogy saját lakása legyen a fővárosban.

Még három hónapig nem kapnak fizetést a képviselőházba választott politikusok, úgyhogy a demokrata színekben nyert Ocasio-Cortez azt mondta, fogalma sincs, hogyan tudná addig megoldani a dolgot.

Mégis hogyan szerezhetnék addig egy lakást? Ezek nagyon is mindennapi dolgok

- idézi a New York Times. Ocasio-Cortez korábban egy étteremben dolgozott, és igyekezett félretenni némi pénzt, most a párjával együtt gondolkodnak, hogyan lehetne megoldani a helyzetet. Miután megjelent a cikk, páran kicikizték, többek között a Fox News, erre twitterén azt írta, hogy semmi oka nincs arra, hogy szégyenkezzen, és ez is rámutat arra, hogy egyre nagyobb szakadék tátong a tehetősek é a kevésbé tehetősek között: a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek.

A képviselő évi 174 ezer dollárt fog keresni, Washingtonban 2000 dollár környékén már lehet egy kisebb lakást bérelni a Zumper.com adatai szerint, ezzel a hetedik legdrágább város az országban.