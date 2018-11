Elítélték a gyereküket Hitler után elnevező párt

Hétfőn elítéltek egy brit párt, akik Hitler után nevezték el a gyereküket, adta hírül a Reuters. A párt azután tartoztatták le, hogy kiderült a National Action nevű szélsőjobboldali szervezet tagjai, és rendszeresen Adolf Hitlert éltető üzeneteket osztottak meg, valamint a Ku Klux Klan tagjainak öltözve náci karlendítéssel pózoltak.

A 22 éves Adam Thomast, és 38 éves Claudia Patatast egy harmadik társukkal együtt tartóztatták le. A National Actiont Jo Cox meggyilkolását követően tiltották be, mivel a szervezet több tagja is méltatta a merényletet.

A National Action évtizedek óta az első szélsőjobboldali szervezet amit betiltottak az Egyesült Királyságban, a hasonló szervezetek, bár a kontinensen egyre szaporodnak, a szigetországban még mindig csak a politikai élet perifériáján vannak jelen. Matt Ward a helyi rendőrfőnök szerint a szervezet tagjai nem csak egyszerű fanatikusok voltak, hanem veszélyesek és jól szervezettek is.

Neo-Nazi couple who named baby after Hitler convicted of belonging to terror group National Actionhttps://t.co/Wm93czeNnt pic.twitter.com/3dNrg2Xidp