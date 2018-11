India rendszeresen kerül be a hírekbe a nők ellen elkövetett jogsérelmekkel, erőszakkal, valamint gyermekházasságokkal. A nők jogait a félszigeten nem csak a társadalmi beidegződések, hanem a vallási hagyományok is gyakran korlátozzák. Két hónapja az indai legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a menstruáló korban lévő lányok (a helyi szabály szerint 10 és 50 év között) és nők is beléphetnek a Sabarimala szentélykörzetbe, annak ellenére, hogy ezt a vallási előírások tiltják. Most a vallási csoportok elégedetlensége, és a döntést követő zavargások miatt felülvizsgálná az ügyet az ország legfelsőbb bírósága, adta hírül a Reuters.

A szentély az India dél-nyugati partján fekvő Kerala államban található, ami az ország legsűrűbben lakott és kulturálisan legsokszínűbb területe. A döntést követően zavargások törtek ki, és konzervatív hindi csoportok erővel akadályozták meg a nők belépését.

A tiltás feloldását szeptemberben mondták ki, mivel a bíróság szerint sérti a szabad vallásgyakorláshoz való jogot. Januárban fogja felülvizsgálni az ügyet a bíróság, ahol meghallgatják a tiltás visszaállítását követelőket.