Kellett nekik tüntetni a szlovák kormány ellen

Egy korrupcióval kapcsolatos feljelentésre hivatkozva kihallgatta a szlovák rendőrség a tavaszi kormányellenes tüntetések szervezőit - erősítette meg az országos rendőr-főkapitányság kedden a pozsonyi média értesüléseit. A névtelen feljelentés alapján indított vizsgálatot a tüntetések szervezői rendőrség általi megfélemlítésnek minősítették, és péntekre újabb tiltakozó megmozdulást jelentettek be, írja az MTI.

Arról, hogy a fiatal szlovák újságíró, Ján Kuciak meggyilkolása után indult tüntetések szervezőit kihallgatták, elsőként két liberális pozsonyi lap, a Denník N és a Sme számolt be. Értesülésük szerint a feljelentésben az is szerepel, hogy a tüntetések szervezői államcsínyt kíséreltek meg végrehajtani, és az is, hogy Soros György pénzelte őket.

A szlovák rendőr-főkapitányság ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az üggyel megbízott vizsgálótiszt lehetséges sértettként hallgatta ki azokat a személyeket, akiket a feljelentés szerint felhasználtak, megmutatták nekik a feljelentést, és kiegészítő adatokat, egyebek mellett számlakivonatokat kértek tőlük annak érdekében, hogy megítélhessék a feljelentésben szereplő állítások igazságtartalmát.

A tavaszi kormányellenes tüntetéseket szervező Tisztességes Szlovákiáért mozgalom egyik aktivistája, az ügy egyik érintettje, Juraj Seliga keddi sajtótájékoztatóján hazugságnak nevezte a feljelentés tartalmát, a kihallgatásról pedig azt mondta, hogy azzal csak megfélemlíteni próbálja őket a rendőrség. Ezt követően a mozgalom aktivistái bejelentették: pénteken tiltakozó megmozdulást tartanak Pozsonyban.

A kialakult helyzetre több ellenzéki párt, valamint a tavaszi tüntetések mellé álló szlovák államfő, Andrej Kiska is reagált. Mindannyian a rendőrségi eljárást, illetve a kormányt és Robert Fico volt kormányfőt, a legerősebb kormánypárt, az Irány (Smer) elnökét bírálták, megengedhetetlen megfélemlítésnek minősítve a rendőrség eljárását.

Denisa Saková szlovák belügyminiszter a maga sajtótájékoztatóján azt mondta: a rendőrségnek feladatköréből adódóan minden egyes feljelentést ki kell vizsgálnia, függetlenül a feljelentő személyétől és attól, hogy abban ki szerepel. Leszögezte: bízik a nyomozó hatóságok munkájában, s azt gondolja, hogy a rendőrség munkája nem szabadna, hogy politika tárgya legyen.

Szlovákiában tavasszal azt követően kezdődött belpolitikai válsághoz, majd teljes körű kormányátalakításhoz - és Robert Fico kormányfő távozásához - vezető tüntetéssorozat, hogy február végén barátnőjével együtt meggyilkolták Ján Kuciak fiatal tényfeltáró újságírót. Kuciakot, a rendőrség feltételezése szerint munkájával összefüggésben ölték meg. Az újságíró-gyilkosság után történteket Robert Fico többször is olyan, az állam teljes destabilizációjára tett kísérletnek nevezte, amelynek "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott". A Kuciak gyilkosság feltételezett elkövetőit októberben letartóztatta a rendőrség.

(Borítókép: Kormányellenes tüntetés résztvevői Robert Fico szlovák miniszterelnök és Robert Kalinák belügyminiszter (szakállal) képét mutatják fel Pozsonyban 2018. március 9-én. A tüntetők Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságíró és élettársa Martina Kusnirová meggyilkolásának alapos kivizsgálását és a kormány átalakítását követelik. - fotó: Jakub Gavlak / MTI)