Rejtett kamerás felvételen magyarázzák a civilek, hogyan tanítják ki a menekülteket a hatósági interjúra

Egy menekülteket segítő nemzetközi civilszervezet munkatársának rejtett kamerával felvett mondatai miatt áll a bál: az Advocates Abroad egyik emberét egy kanadai migrációellenes aktivista-youtuber, Lauren Southern verte át.

A rejtett kamerás felvételen az látható, hogy két ember egy kávézóban beszélget, a narráció szerint Leszbosz szigetén. Egyikük Southern beépített munkatársa, a másik pedig Ariel Ricker, a civilszervezet (non-governmental organization, NGO) igazgatója, és arról beszél, milyen módszerekkel segítenek a menekülteknek, migránsoknak.

Azt mondta, megtanítják, hogy kell összeomlani, hogy kell eljátszani a privát traumájukat, ugyanis az nekik egy pajzs. Ez az egész egy színház, mert a bevándorlási rendszer "kibaszott hülye" munkatársai csak annyit tudnak, ami a papírra le van nekik írva, hogy mik egy traumás menekült látható jelei, és csak azokat keresik, ezért a civilszervezet tanítja nekik előadni ezeket a jeleket, magyarázta Ricker.

Tanítják azt is, hogy kell tömören, sablonszerűen válaszolni a kérdésekre, benne a helyszínnel, időponttal. Ricker előad egy példasztorit is, hogy "2017 decemberében Izmirben megfenyegetett a főnököm, mert keresztény vagyok, a barátaival megrohantak, amikor a templomból jöttem ki, a feszületet a nyakamból megpróbálták letépni, a Bibliámat széttépni, és ezzel fenyegetve érzem magam keresztényként, ba-bumm!" Azt is mondja, hogy van két sablonjuk erre, azokat kell behelyettesítgetni a megfelelő módon. A konzisztencia fontos, még akkor is, ha hazudni kell, mert hirtelen beugrik, hogy valami másképp történt, mint mondtuk, teszi hozzá.

Színpadiasnak kell lenni, erről is beszél, ezt is tanítják, gyakoroltatják is a menekültekkel, még azt is megmutatják nekik, hogy kell imádkozni. Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc ünneped, azt javasolják, hogy ne szimplán azt mondják, hogy karácsony, hanem hogy december 25, mert az karácsony, az urunk és megváltónk születésnapja.

A szervezet a honlapján válaszolt a videóra. Azt írták, a videó torzan adja vissza, hogy kik ők és mit tesznek, ráadásul a videó miatt már 37 ezer fenyegetést kaptak. Azt írták, Görögországba azért mentek, hogy békét hozzanak a menekülteknek, akiktől a békét brutálisan ellopták. Békében akarnak dolgozni, és arra kérnek mindenkit, mellőzze az erőszakot és a fenyegetéseket. A kormányokat arra kérik, védjenek meg mindenkit, akik nincsenek biztonságban a videó miatt.

"Akik a videót készítették, azok úgy vágták meg az informális megjegyzéseket, hogy teljesen kiragadták ezeket a kontextusukból. A videó készítői szélsőségesek, akiknek a céljuk erőszakos ellenségeskedést szítani a menekültek kapcsán, ezt jelzik a halálos- és nemierőszakkal való fenyegetések is, amiket ez a videó eredményezett. A videó azt sugallja, hogy arra készítjük fel a menekülteket, hogy ne mondjanak igazat. De ez nem így van. Soha nem bátorítottunk senkit hazugságra, és nem is fogunk. Arra bátorítjuk a menekülteket, hogy emlékezzenek a trauma mélységére, és pontosan mutassák meg a fájdalmukat", írták.

A közlemény úgy folytatódik, hogy a menekülteljárás megköveteli, hogy a menekültek igazat mondjanak, mi pedig elmondjuk nekik, hogy az igazat kell mondaniuk írásban és szóban is. És ahogy az ügyvédek szokták a kliensükkel, mi is találkozunk a klienseinkkel, hogy felkészítsük őket az eljárásra és a kikérdezésre. Ez etikus, és megfelel az ügyvédekről szóló követelményeknek is, írták, hozzátéve: mindez, ami történt, csak megerősíti őket, hogy folytassák a munkát.

Fidesz: Megdöbbentő és felháborító Megdöbbentő és felháborító, hogy a "Soros-szervezetek" a törvények megkerülésére buzdítják a migránsokat - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a közmédiának nyilatkozva csütörtökön Budapesten. Hidvéghi Balázs azt mondta: egy most nyilvánosságra került, rejtett kamerával készült felvételen az egyik "Soros-szervezet" arra okítja a migránsokat, hogyan vezessék félre a menekültügyi hatóságokat, kerüljék meg a törvényt és mondjanak magukról mást, mint a valóság. Elhangzik például a felvételen - tette hozzá -, hogy üldözött kereszténynek érdemes mondani magukat, és tanítják is az imádkozást. Hozzátette: a felvétel nem az első bizonyíték arról, hogy "a Soros-hálózat" tudatosan hazudni tanítja a migránsokat. Felidézte: korábban "migránsszótárt" osztogattak a bevándorlóknak, amelyekben szintén arról volt szó, hogyan lehet félrevezetni a hatóságokat, kijátszani a határvédelmet. Mint mondta, jó, hogy nyilvánosságra került a felvétel, mert a nyilvánosságot tájékoztatni kell arról, mi zajlik Európa határainál. A "Soros-szervezetek" nemcsak az Európai Parlamentben kifejtett lobbitevékenységgel, nemcsak a migráns-kártyákkal és a migráció finanszírozásával vállalnak szerepet, de az ilyen gátlástalan akcióktól sem riadnak vissza - jegyezte meg a kommunikációs igazgató. Mint mondta, "ez eggyel több ok arra, hogy védekezzünk", ezért volt szükség Magyarországon a Stop Soros törvénycsomagra, arra, hogy a külföldről pénzzel támogatott szervezetek átláthatóságát biztosítsák. Kijelentette: leginkább arra lenne szükség, hogy jövő tavasszal Brüsszelben másfajta politika kapjon támogatást és többséget, ami elutasítja ezt a gátlástalan bevándorlást.