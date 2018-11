Kirúgták a fehér házi tanácsadót, akit Melania Trump bírált

Menesztették a Fehér Házból azt a nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettest, aki korábban összetűzésbe került a first lady, Melania Trump stábjával.

Melania Trump szóvivője kedden adott ki egy elég meglepő közleményt, melyben az állt, hogy álláspontjuk szerint Mira Ricardel tanácsadó már nem méltó arra, hogy a Fehér Házat szolgálja.

Az ilyesmi azért szokatlan, mert Melania Trump eddig nem kritizálta nyilvánosan Fehér Ház alkalmazottjait, olyat meg pláne nem csinált, hogy valakinek a menesztését javasolta.

Az idén áprilisban kinevezett Ricardel az amerikai lapinformációk szerint egy afrikai úton veszett össze a first lady stábjával. A konfliktusra felfigyelt Melania Trump is, és a New York Times úgy értesült, hetek óta ment a vita a tanácsadó személyével kapcsolatban.

Ricardel állítólag azért veszett össze a first lady stábjával, mert az afrikai repülőútra kiadott ülésrenddel volt baja, és olyan információikat tartott vissza az utazással kapcsolatban, melyek hasznosak lehettek volna Melania Trump stábjának.