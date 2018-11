Lemondott a brexitért felelős brit miniszter, többen követhetik

Cikkünk frissül.

Csütörtök reggel bejelentette lemondását a brexitért felelős brit miniszter, Dominic Raab, írja a Sky News. Raab közel fél év után távozik a posztról, amit azután vett át, hogy Davis Davis korábbi brexitügyi miniszter a nyáron Boris Johnson külügyminiszterrel együtt lemondott, mert nem értettek egyet Theresa May brexittervével.

Raab Theresa Maynek írt levelében az áll, hogy nem tudná jó lelkiismerettel támogatni a szerdán bemutatott megállapodás-tervezetben foglaltakat. A legnagyobb probléma szerinte, hogy a tervezet Nagy-Britannia integritását veszélyezteti.

A tervezettel a BBC forrásai szerint több miniszter is elégedetlen volt.

A szerdán elkészült megállapodás-tervezetről először még azt kommunikálták, hogy a brit kormány támogatta. Ezután a brit parlamentnek és az uniós nagyköveteknek is rá kell bólintania, mielőtt komolyan kijelenthető lenne, hogy jó úton haladnak a britek egy sokkmentes kilépés felé. Részleteket ebben a cikkünkben olvashat.

A legnagyobb kérdés Raab lemondása után az volt, hogy beindít-e egy dominóeffektust a kormányon és a párton belül. May eddig sikeresen tudta túlélni a veszélyes helyzeteket, de sokak szerint Raab lemondása, főleg ennyire közel a végleges megállapodásról szóló szavazáshoz, sokkal jobban kiélezheti a helyzetet, mint a nyáron Johnsonék kiugrása.

RAAB TÁVOZÁSA UTÁN BEJELENTETTE A LEMONDÁSÁT ESTHER MCVEY MUNKAÜGYI államtitkár, MAJD A DEXEU-megbízott SUELLA BRAVERMAN IS ÍGY DÖNTÖTT.

Az ilyen helyzeteknél folyamatosan felmerült az elmúlt időszakban, hogy meddig tudja tartani May a pozícióját. Ha a Konzervatív Párt frakciójából 15 százalék, vagyis a 316-ból 48 képviselő kezdeményezi, akkor bizalmi szavazást kell kiírni. Ennyi képviselőnek kell levelet írnia az úgynevezett 1922 bizottság vezetőjének, amennyiben ez megtörténik, akkor kezdődhetne el a jelöltállítás.

Johnson, és sok másik brexitpárti konzervatív azért támadja May megállapodását, mert azt túl puhának, a brexit szellemiségével ellentétesnek tartják.

A bizalmi szavazás azonban önmagában még egyáltalán nem biztos, hogy May bukását jelentené, a párton belüli riválisai mögött sincs konszenzus. Boris Johnson például a parlamenti képviselők között nem a legnépszerűbb, de a párttagság körében jobb a megítélése.

A legnagyobb ellenzéki párt, a Labour alapvetése hónapok óta az, hogy May semmiképpen nem tud jó megállapodást elérni az EU-val, és a parlamenti szavazáson most is a tervezet ellen vannak. Azzal érveltek, hogy ha a megállapodás nem megy át az alsóházon, akkor előrehozott választásokat kell kiírni.

A toryknak viszont alapvetően nem áll érdekükben egy új szavazás, még May ellenzői is inkább házon belül rendeznék a helyzetet. A YouGov november 12-i felmérése alapján egyébként a konzervatívok nagyjából stagnálva továbbra is 41 százalékon állnak, míg a Munkáspárt a korábbi erősödéséből némileg veszítve 37 százalékkal követi őket.

November eleji felmérések alapján egyébként most a britek 54 százaléka döntene a maradás mellett egy új népszavazáson, és 52 százalék gondolja úgy, hogy rossz döntés volt a kilépésre szavazni.