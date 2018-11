Átveréssel szereztek 400 ezer dollárt, a hajléktalan férfi is benne volt

Emlékeznek még a philadelphiai irgalmas szamaritánus sztorijára? A hajléktalanra, Johnny Bobbittra, aki állítólag az utolsó húsz dollárjával segített egy kétségbeesett párnak, akik kifogytak a benzinből? Az egész kamu volt: Kate McClure, Mark D'Amico és Johnny Bobbitt ellen is vádat emeltek „összeesküvéssel szervezett csalásért”, írja a BBC.

A gyanúsítottak nem kommentálták a nyomozók csütörtöki bejelentését. A hajléktalan férfit őrizetbe vették, a pár szabadlábon védekezhet a bírósági tárgyalás kezdetéig, december 24-ig. Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják őket.

Az adakozók szívét a GoFundMe oldalon sikerült meglágyítani, több mint 400 ezer dollárt (bő 110 millió forintot) dobtak össze a hajléktalan Bobbittnak. Legalábbis papíron. A valóság ezzel szemben az, hogy a pár a pénz nagy részét magára költötte. Körülbelül 300 ezer dollár köddé vált, Bobbitt csak 75 ezret kapott.

A GoFundMe azt ígéri, mind a 14 ezer jótékonykodót kártalanítják.

