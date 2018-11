Visszakapta fehér házi belépőjét a CNN tudósítója

Egy szövetségi bíró a CNN-nek igazat adva arra utasította a Fehér Házat, hogy adja vissza a hírcsatorna tudósítójának, Jim Acostának a fehér házi sajtóakkreditációját. Acostának az után vonták vissza a belépőjét, hogy a félidős választások utáni Trump-sajtótájékoztatón szópárbajba keveredett az elnökkel, azt kérdezve, hogy a határtól még messze lévő "migránskaravánra" miért mondja Trump, hogy invázió.

Ekkor megpróbálta tőle elvenni a mikrofont egy fehér házi munkatárs, ám amikor a nő a mikrofonért nyúlt, akkor Acosta keze hozzáütődött a nő kezéhez, Trumpék ezt szándékos mozdulatnak látták, Acosta tagadta, hogy az lett volna.

A CNN ezután pert indított a belépőért, amiben a Fox is támogatta őket, ami azért érdekes, mert a CNN-t Trump ősellenségnek tekinti, a Fox viszont inkább Trump-párti. A CNN arra hivatkozva perelt, hogy alkotmányellenes Acosta kizárása. Most a bíró nem ítéletet hozott, hanem első körben egy ideiglenes belépést biztosított Acostának a Fehér Házba. Azzal indokolta ezt, hogy szerinte végül a perben amúgy is a CNN nyer majd.

A bíró egyébként azt mondta, az ötödik alkotmánymódosítás alapján hozott döntést, nem pedig az első alapján. Ez azt jelenti, hogy a büntetőeljárási túlkapások elleni jogra hivatkozott, nem pedig a szólásszabadság jogára a döntésében, és nyitva hagyta a lehetőségét, hogy a Fehér Ház egyszer majd újra elveheti a belépőt.

A per még folytatódik.