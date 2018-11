Bíróság elé került a hős ausztrál hajléktalan

Bíróság elég állt az az ausztrál hajléktalan férfi, aki november 9-én egy bevásárlókocsival ment neki egy késsel hadonászó terroristának - írja a Sky News. A férfi, Michael Rogers egyfajta nemzeti hős lett Ausztráliában, miután nyilvánosságra kerültek a videók arról, ahogy kétszer is nekiment az akkor már több embert is megkéselő, és éppen két rendőrrel hadakozó Hassan Khalif Shire Alinak Melbourne belvárosában. A sajtóban csak "trolley man" néven emlegetett 46 éves hajléktalan férfinak a hálás ausztrálok össze is gyűjtöttek 23 millió forintnak megfelelő ausztrál dollárt.

A Sky News szerint Rogers szombaton bíróság elé állt két rendbeli betörés és rablás miatt, amelyeket még azelőtt követett el, hogy nemzeti hőssé vált volna. A férfit azzal vádolják, hogy betört egy kávézóba, ellopott 500 dollárt (nagyjából 100 ezer forintot), és ellopott egy biciklit is. Rogers maga jelentkezett a rendőrségen, miután megtudta, hogy keresik.

A bíróság a rendőrség tiltakozása ellenére úgy döntött, hogy Rogers szabadlábon védekezhet, azzal a feltétellel, hogy nem megy a belvárosba és abban a lakásban marad, amelyet egy hajléktalanokat segítő szervezet bérel a számára.

Rogers a meghallgatása után azt nyilatkozta, boldog, hogy kapott még egy esélyt, és a lehető legtöbbet próbálja kihozni magából. "Jó tudni, hogy az emberek még mindig azt gondolják, hogy megérdemlem, hogy tovább lépjek az életemmel és magam mögött hagyjam a régi dolgaimat" - mondta.

A szervezet, amely a gyűjtést szervezte neki, azt mondta, letétbe helyezik az összegyűjtött pénzt, egy könyvelő cég pedig felajánlotta, hogy pénzügyi tanácsokkal is ellátja majd a hős hajléktalant.