Hetvenegyre emelkedett a kaliforniai tűzvész halottainak száma

Újabb holttesteket találtak Kaliforniában, akik a tűzvész áldozatai lettek. Pénteken még azt írtuk, a legfrissebb adatok szerint 631 embert tartanak nyilván eltűntként és 65 halálos áldozat van, szombaton azonban már 71 hivatalosan a halottak száma, és a legfrissebb adat szerint már 1011 ember szerepel az eltűnt személyek listáján.

A hatóságok ugyanakkor nyomatékkal hangsúlyozzák, hogy a szám nagyon bizonytalan, mivel sokan nem értesültek még arról, hogy keresik őket, továbbá előfordulhat, hogy valaki többször is szerepel a listán. A lakosságot arra kérik, hogy ellenőrizzék a listát, és tudassák, ha rajta vannak, de semmi bajuk.

A legsúlyosabb helyzet továbbra is Butte megyében van, ahol az eltűntek rokonait berendelték a helyi seriffirodába, hogy DNS-mintát vegyenek tőlük. Erre azért van szükség, hogy a családtagjaikat be lehessen azonosítani.

A keresésben 461 ember és 22 holttest-kereső kutyát vetettek be, de csatlakoztak a Nemzeti Gárda egységei is. Sok helyen az épületeket is bontani kell, hogy hozzáférhessenek a belső terekhez.

