AIDS-es ruhák vádjával foglalná le a menekültmentő hajót Olaszország

Illegális hulladékkezelés vádjával foglalnák le az Aquarius nevű menekültmentő hajót az olasz hatóságok, írja a Guardian. A vád szerint a Földközi tengerből menekülteket mentő hajó a szemetet speciális hulladékként adta le, noha azt toxikus hulladéknak kellett volna jelölni. Az olasz hatóságok szerint a tengerből kimentett emberek ruhái ugyanis fertőzöttek lehetnek AIDS-szel, tuberkolózissal és agyhártyagyulladással.

Az olasz pénzügyőrség és rendőrség végzett vizsgálata szerint az Aquarius mintegy 24 ezer kiló veszélyes és fertőző hulladékot szállított Olaszországba. Arról a hulladékról van szó, amelyet a hajóról az érkezések után az olaszországi kikötőkben hagytak hátra. A vád szerint ezek fertőzésveszélyes, véres ruhadarabok, amelyeket a beteg, sebesült kimentettek viseltek. Ezeket a ruhaneműket speciális tárolókban kellett volna partra helyezni, elszállítani és megsemmisíteni.

Az Aquarius éppen Marseilles-ben horgonyoz, így Olaszország nem tudja lefoglalni, de őrizetbe vették a legénység 24 tagját, köztük a kapitányt, és a hajón dolgozó Orvosok Határok Nélkül (MSF) csoportjának vezetőjét. A szervezetre egyúttal 460 ezer euró büntetést szabtak ki, olaszországi bankszámláikat pedig zárolták.

A döntést a HIV-fertőzéssel foglalkozó szervezetek is kritizálták: "Közismert, hogy az AIDS nem terjed ruhával. Az ilyen érvek még a 80-es évek félreértései közt is erősek lettek volna, nem hogy 2018-ban" - idézte Deborah Goldot, a National AIDS Trust vezetőjét a Guardian. "Az ilyen érvek nem csak az AIDS-betegeket, hanem a menekülteket is kriminalizálják."

Az olasz hatóságok fellépését az MSF egyik vezetője helyezte kontextusba. "Két éve támad minket az olasz kormány. Embercsempészettel vádoltak minket, és az alap nélküli támadások után most szemételhelyezési kérdésekkel próbálkoznak. Mindezek végül is az olasz hatóságok próbálkozásai, hogy bármi áron, de megakadályozzák a tengeri mentők munkáját" - nyilatkozta Karline Kleijer.

Olaszország korábban embercsempészet vádjával foglalta le a Iuventa német civil szervezet egyik hajóját. A vádat nem tudták bizonyítani, de a hajó másfél éve nem hagyhatja el a kikötőt. Miután Málta is hadat üzent az embermentőknek, bürokratikus támadásokkal akadályozva meg a Sea-Watch szervezet munkáját, egyre kevesebb a mentőhajó a Földközi-tengeren. És bár tavaly kevesebben érkeztek a tengeren Olaszországba, de háromszorosára nőtt a vízbe fulladtak száma.

Az IOM adatai szerint 2018-ban 21 ezren érték el Olaszországot, és 2054 ember halt meg. Az Index két hetet töltött egy mentőhajó fedélzetén a líbiai partoknál.