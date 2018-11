Szívrohamot kapott a rakétapánik miatt egy férfi Hawaiion, perli az államot

Ballisztikus rakéta fenyegeti Hawaiit. Azonnal keressen menedéket. Ez nem egy gyakorlat

- ezt az üzenetet kapta a telefonjára még januárban egy amerikai férfi, James Sean Shields, miközben a barátnőjével autózott az egyik strandra Hawaiin. Most mindketten beperelték az államot és a vészüzeneteket kezelő helyi társaságot.

Az illetékes bírósághoz eljuttatott dokumentum szerint az üzenet miatt a pár halálra volt rémülve, mivel abban a tudatban voltak, hogy hamarosan meg fognak halni. Nem tudtak olyan helyet találni, ahol meghúzhatnák magukat, ezért úgy döntöttek, hogy együtt akarnak meghalni a strandon.

Ráadásul a nő nem sokkal később egy hívást kapott a hawaii nemzeti gárdában szolgáló fiától, aki megerősítette, hogy a fenyegetés valódi, ezért még inkább bepánikoltak. Hívogatni kezdték a szeretteiket, és nem sokkal azután, hogy a férfi beszélt a gyerekeivel, hogy elbúcsúzzon tőlük, égető és erős fájdalmat kezdett el érezni a mellkasánál.

Kórházba mentek, ahol szívrohamot kapott, újra kellett éleszteni, és életmentő műtétet hajtottak rajta végre. Egy orvosszakértő szerint egyértelműen a rakétapánik vezetett a férfi szívrohamához.

A téves riasztás egyébként óriási pánikot okozott Hawaii-szerte, mivel akkoriban az amerikai-észak-koreai kapcsolatok is feszültek voltak.

A rakétapánikot egy félreértés okozta amúgy az ügyben illetékes szervezetnél. Az éjszakai felügyelő a nappali dolgozók készenlétét le szokta tesztelni egy spontán gyakorlattal. Ezzel tisztában volt a nappali dolgozók felügyelője is, de azt hitte, a spontán gyakorlat majd az éjszakai munkásokat érinti, nem pedig a nappaliakat. Ezért nem volt felkészülve, amikor reggel az fogadta munkában, hogy rakétát lőttek ki a szigetekre.

Az éjszakai felügyelő az amerikai hadsereg Csendes-óceáni parancsnokságának adta ki magát, és hívta fel a nappali dolgozókat. Ráadásul egy hangfelvételt is lejátszott a dolgozóknak, amiben véletlenül benne hagyták azt a mondatot is, hogy "This is not a drill", ami annyit jelent, hogy "ez nem gyakorlat". Mivel a nappali dolgozó a felvételnek csak ezt a részét hallotta rendesen, ezért pillanatokon belül kitört a pánik. Tizennégy percig tartott, mire az embereknek kiküldték a megnyugtató üzenetet, hogy valójában nincs rakétafenyegetés.

