Lezuhanyzott a szállodában, titokban videóra vették, a felvétel pornóoldalakon és kollégák postaládájában landolt

Egy anonimitást kérő nő a New York állambeli Hampton Inn and Suites nevű hotelben szállt meg 2015 júliusában. A Hilton szállodalánchoz tartozó intézményben tartózkodó nőt titokban lefilmezték zuhanyzás közben, majd a felvétel kikerült egy pornóoldalra - írta a Sky News.

Az eset egészen 2018 szeptemberig nem derült ki, amikor is kapott egy linket egy ismeretlen személytől azzal, hogy "ez nem te vagy?". A pornóoldalon a videón szereplő nő nevét is kiírták. Ugyanaz az illető, aki elküldte az áldozatnak a felvételt, fenyegető leveleket is küldött, arról, hogy tudja, hová járt egyetemre, és hol dolgozik most.

A nő nem válaszolt, ezt követően különböző pornóoldalakra is kikerült a felvétel. A zsaroló ezután több ezer dollárt követelt a nőtől: kétezer dollárt azonnal, majd havonta ezret, hogy ne kerüljön ki több helyre a felvétel, amelyet az áldozat ismerősei, korábbi osztálytársai és munkatársai is megkaptak közben.

A nő 100 millió dollárt követel a hotellánctól, mert a felvétel felhasználását követően jóvátehetetlen károk érték. A Hilton szóvivőjét nagyon meglepte az eset, és közölte, semmilyen felvevőeszközt nem találtak a szállodában.