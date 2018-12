Megpróbálják megfékezni az év legnagyobb humanitárius katasztrófáját

A meggyilkolt szaúdi ellenzéki ráirányította a figyelmet a jemeni polgárháború borzalmaira. De kik is azok a lázadók, akik ellen az amerikai csúcstechnológia is hatástalan?

Kedd éjfélkor életbe lépett a tűzszünet Jemen Hodeida nevű kikötővárosában és az azonos nevű kormányzóságban a Vörös-tenger partján. A tűzszünettől a megállapodás felett bábáskodó ENSZ azt reméli, hogy sikerül megakadályozni a XXI. század legnagyobb humanitárius válságának kirobbanását.

Az egymással szembenálló erők, a szaúdi vezetésű arab koalíció és az Egyesült Államok által támogatott kormány és az Irán támogatását élvező, síita húszi felkelők december 13-án állapodtak meg abban, hogy tűzszünetet hirdetnek az ország nyugati részén fekvő térségben. A húszik kezén lévő Hodeidán keresztül érkezik a legtöbb nemzetközi segély az országba, amelynek mintegy 28 millió lakosának többsége a fegyveres konfliktus miatt humanitárius segélyre szorul, mert milliókat fenyeget éhínség.

A megállapodás törékenységét mutatja, hogy kormányerők szerint alig 5 órával a tűzszünet hatályba lépése után a húszi felkelők máris megsértették azt.

Jemenben 2014 óta dúl polgárháború. A szaúdi vezetésű arab koalíció 2015 tavaszán avatkozott be a konfliktusba, miután az Irán által felkarolt húszik elfoglalták a fővárost, és elűzték az ország nemzetközileg elismert kormányát, amely most Szaúd-Arábiában működik. Azonban a jelentős túlerő ellenére a világ legkiválóbb gerillái közé tartozó húszik szaúdi határ mellett fekvő törzsterületei érintetlenek maradtak, sőt, a húszik Irán segítségével (valószínűleg a szomszédos Ománon át csempészve) néhány ballisztikus rakétára is szert tettek, mellyel időről-időre presztízsromboló támadásokat hajtanak végre Rijád vagy más szaúdi városok ellen. A konfliktus elhúzódása miatt a húszik egyre inkább Irán oldalára sodródtak, azaz Szaúd-Arábia azt – az amerikaiak által teljes mértékben osztott – alapvető stratégiai célt sem tudta elérni, hogy visszaszorítsa Teherán befolyását.

Ráadásul Jemenben a polgárháborút kihasználva megerősödtek a dzsihadista szervezetek; elsősorban az országban két évtizede aktív al-Káida, de megjelent az Iszlám Állam is.

És nem utolsósorban Jemen borzalmas humanitárius kudarccá vált. Hiszen a konfliktus eddig közvetlenül több mint tízezer életet követelt, közvetve – az éhínség és a modern kor legsúlyosabb kolerajárványa miatt – százezrek haláláért is felelős lehet. Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek közös erőfeszítése a húszik irányította vidékek gazdaságának megfojtására az ENSZ szerint az elmúlt száz év legpusztítóbb „éhségválságát” idézte elő.

