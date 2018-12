Országszerte és külföldön is folytatódtak a tüntetések az Orbán-kormány ellen

Ahogy kedden, úgy ma, szerdán is volt jó néhány helyi demonstráció a kormány ellen belföldön és külföldön egyaránt.

Összegyűltek a kormány ellen tüntetni és tiltakozni Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán és Vácott is. Itt írtunk előzetesen a tervezett programokról. A Mérce közvetítése szerint Debrecenben a következőképp zajlott a dolog:

Egerben az Egri ügyek volt ott és közvetített:

Nyíregyházáról pedig a 168 óra tudósított:

Vácott cikkünk élesítésekor még zajlott a tüntetés, amint a tervek szerint felszólal mások mellett Lukácsi Katalin és Tordai Bence is, emellett felolvassák dr. Beer Miklós püspök a váciaknak írt levelét.

Külföldön is

Délelőtt írtuk meg azt is, hogy estére Bécsben, Stuttgartban, Edinburghben, Párizsban és Varsóban is szerveztek tiltakozásokat és demonstráltak Glasgowban is. Mutatjuk, melyikből mi lett:

Glasgow:

Bécs:

Stuttgart:

Varsó:

Edinburghról és Párizsról nincsen információnk.

