Már Reykjavíkot is elérte a külföldi magyarok tüntetéshulláma

A múlt szerda óta tartó tüntetéshullám elérte a külföldön élő magyarokat is, akik számos megmozdulást tartottak az elmúlt napokban, és már szerveződnek újak is.

Dublinban kedd este a magyar nagykövetség előtt nagyjából 40 ember gyűlt össze. A szervezők az ellenzék öt pontját átadták a követség munkatársának, mert Pálffy István dublini magyar nagykövet a demonstráció előzetes bejelentése ellenére sem tartózkodott házon belül, írja a 24.hu.

Reykjavíkban az izlandi parlamentnél lévő civil engedetlenség szobra előtt gyűlt össze egy tucatnyi magyar zászlókkal és BoldO1G karácsonyt! feliratú táblákkal kedd este, ahol magyarul és angolul is tartottak beszédeket.

Fotó: Írországi Magyarok Rádió / Facebook

De volt már tüntetés Hannoverben és Brémában is a CDU helyi irodája előtt is, Lipcsében és Koppenhágában is, utóbbi a Momentum szervezésében. A szervezők felolvasták a magyar ellenzéki képviselők öt pontját, és O1G feliratú transzparensekkel tüntettek a túlóratörvény ellen.

Brüsszelben pedig permanens tiltakozást hirdettek hétfőtől karácsonyig a nagykövetség elé.

Szerda estére többek között Bécsben hirdettek szimpátiatüntetést a magyar nagykövetség elé. Az esemény Facebook-oldala szerint közel 250-en jelezték vissza eddig, hogy biztosan ott lesznek. Túlórázni fognak Stuttgartban is szerdán, és tüntetés szerveződik Edingburghben is. Fidesz fogadóbizottság névvel hirdettek eseményt Párizsba is, mivel úgy tudják, hogy Kovács Zoltán kormányszóvivő a városban lesz.

Csütörtökön tiltakozni fognak a kinti magyarok Münchenben is, szintén a magyar konzulátus előtt. A Svájcban élő magyarok pedig Zürichbe szerveztek megmozdulást.