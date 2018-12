Több száz pedofil ügyet hallgathatott el a katolikus egyház Illinoisban

Az Egyesült Államok Illinois államában a katolikus egyház legalább 500 olyan esetet nem jelentett a hatóságoknak, amelyekben felmerült a gyanú, hogy egy egyházi személy kiskorúakat zaklatott, jelentette be az állam ügyészsége.

Lisa Madigan ügyész előzetes jelentése azt tárta fel, hogy az eddig ismertté vált esetek sokszorosát sosem jelentették és nem is vizsgálták ki megfelelően, írja az MTI. Illinois hat egyházkerülete nyilvánosan eddig 185 olyan esetről adott számot, amelyekben hitelt érdemlő az az állítás, hogy egyházi személyek gyerekeket molesztáltak.

Madigan jelentése szerint viszont 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat. "Azzal, hogy úgy döntöttek, hogy nem vizsgálják ki alaposan az ügyeket, a katolikus egyház elmulasztotta teljesíteni erkölcsi kötelességét, hogy a közvélemény, a hívek és az áldozatok számára teljes és pontos képet adjon a papok által elkövetett visszaélésekről" - mondta az ügyész. Az előzetes vizsgálat során is bizonyossá vált, hogy a katolikus egyház nem képes megfelelően kezelni az ilyen ügyeket.

Lisa Madigan jelentésében az áll, hogy az egyház sokszor azzal indokolta a vizsgálat elmaradását, hogy a megvádolt egyházi személy meghalt vagy lemondott hivataláról. Blase Cupich chicagói bíboros közlemény útján fejezte ki az egész egyház mély sajnálatát, amiért nem sikerült megfelelően kezelni ezt az istencsapását, amit a szexuális visszaélések jelentenek.