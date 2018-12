Magyar iroda is vitt pácienseket az orális szexszel gyógyító csodadoktorhoz

A Joao.hu címen található magyar utazási iroda is szervezett utakat Brazíliába ahhoz a magát csodadoktornak kikiáltó João Teixeira de Fariához, akit a múlt héten vettek őrizetbe sorozatos szexuális visszaélések miatt. A honlapon található telefonszámon a Halihóóó Utazási Iroda ügyvezetőjét hívtuk fel, aki „2007 óta az abadianiai Szent Ignác ház hivatalos csoportvezetője az Entitások felhatalmazásával".

A vonal másik végén azt mondták: már nem szerveznek utakat Brazíliába, és a honlapot is meg fogják szüntetni, majd megértésünket kérve le is tették a telefont. A telefonbeszélgetés után egy órával az oldal elérhetetlenné is vált. A honlapon megszámlálhatatlan élménybeszámoló volt olvasható olyan magyaroktól, akik gyógyulást keresve utaztak el a brazil fővárostól 100 kilométerre fekvő „spirituális kórházba", vagy valamelyik európai városban találkozhattak a magát Isten Jánosának (Joao de Deus) is nevező médiummal:

Jóisten és Joao Entitásainak segítségével, „kézzel fogható” mindennapi életem minőségbeli változásának folyamata indult el. Nap mint nap tapasztalom.

Fizikai gyógyulásra, a csípőficamomra kerestem segítséget, és Isten Jánosa, a jó entitások és a Casa, átmosott, megtisztított és új programot adott. Nem történt velem csoda, ma is ugyanúgy élek a fizikai betegségemmel, de már nem tekintem magam betegnek, hiszem, hogy nem műtét az út vége.

2008-ban jártam Abadianiában. Halálfélelemmel tele, tartva a megrokkanástól, tolókocsiba kerüléstől, szteroidot és kemoterápiás gyógyszert szedve … ( két autoimmun betegség: colitisz ulcerosa, reumatioid artirisz + allergia) Azóta eltelt 2 év. Jól vagyok, bár úgy érzem, a gyógyulási folyamatom még most is tart. Semmilyen gyógyszert nem szedek, az allergiám nem jött elő, nincs betegségtudatom, dolgozok, háztartást vezetek. De, ezért az állapotért nekem is tennem kellett és még kell.

Több száz feljelentést tettek ellene

December elején a Globo brazil tévécsatornának egy depresszióval küzdő holland koreográfusnő, Zahira Leeneke Maus és kilenc, nevét a nyilvánosság előtt nem vállaló brazil nő tárta fel a gyógyító központban 2010 és 2018 között történteket.

A módszer minden esetben ugyanaz volt: kidolgozott koreográfia szerint, rendszerszerűen zajlott. A világszerte ismert Faria általában csoportosan gyógyít, ezeket a nőket azonban „kiválasztottnak" nevezte, és külön szobába invitálta őket személyes kezelésre. Faria azt kérte tőlük, hogy fogják meg a nemi szervét, és a történtekről ne beszéljenek senkinek. Másoknál tovább is ment. A holland koreográfusnő azért kereste fel a központot, mert egy korábbi szexuális zaklatás miatt depresszióval küzdött. Faria azt állította neki, hogy gyógyító energiáit csak úgy tudja átvinni rá, ha a nő orálisan kielégíti őt, a következő találkozásuk alkalmával pedig közösült is vele. Persze a szexnek lehet gyógyító ereje, de azt talán nem kell itt külön elmagyarázni, milyen különbség van a partnerek közötti, beleegyezésen alapuló orális vagy bármilyen szex jótékony hatása és aközött, amire a brazil kuruzsló a neki kiszolgáltatott pácienseit rávette.

Fariáról már 2010-ben is azt állította egyik női páciense, hogy a férfi megfogta a kezeit, majd a péniszére helyezte azokat, ezután pedig megpróbálta levenni róla a szoknyáját. Ebből akkor még nem lett semmi. Faria asszisztensei egyezséget kötöttek a nővel, így az ügy nem jutott el a bíróságig.

A brazil tévéműsor után sorra jelentkeztek a gyógyító fenomén áldozatai. Az adás óta már 506 bejelentés érkezett, ez Brazília eddigi legnagyobb szexuális visszaélési ügye. Az áldozatok között van 14 éves lány, és olyan nő is, akit három napon keresztül többször is megerőszakolt a férfi. Most 49 éves lánya is a sértettek között van. Dalva Teixeira szörnynek nevezte apját, aki verte és gyermekkorában többször megerőszakolta, míg 14 éves korában el nem szökött otthonról.

A 76 éves férfi ellen azután adtak ki elfogatóparancsot és tartóztatták le, hogy 2,5 milliárd forintnyi realt utalt át magának az általa vezetett vallási közösség, a Casa Dom Inácio de Loyola számlájáról. Feltehetően külföldre akart szökni, vagy el akarta rejteni a pénzt. Joao de Deus jelenleg egy 2,5x3 méteres magánzárkában van. A gyanúsításban a szexuális kényszerítés, a védekezésre képtelen személy elleni szexuális erőszak mellett szerepel csalás és pénzmosás is, írja a brazil G1 portál.

Nem orvos

A világszerte ismert „csodadoktor" hatalmas vagyont halmozott fel a nyugati orvoslásban csalódott emberek hiszékenységére építve. A most 76 éves Fariának semmilyen orvosi vagy egészségügyi végzettsége nincs. Tanult szakmája szabász. Egy ideig apja üzletében dolgozott Itapaci városában, majd városról városra járva minden munkát elvállalt. A saját maga által keltett legenda szerint vándorlásai során egy folyó partján jelent meg neki Casciai Szent Rita. Ezután csatlakozott egy spirituális központhoz, ahol vezetője, Chico Xavier tanácsolta neki, hogy gyógyító képességeit fordítsa az emberek javára.

Faria a hetvenes évek végén az Abadiânia nevű kisvárosban utcai gyógyítóként kezdett el tevékenykedni. A járókelők megálltak nála, elmondták panaszaikat, ő pedig gyógyfüveket válogatott a betegségeikre. Annyira népszerű lett, hogy egy idő után már naponta több mint ezren keresték fel. Ezután hozta létre gyógyító centrumát, a Loyolai Szent Ignácról elnevezett Casa de Dom Inácio de Loyolát. Felvette az Isten Jánosa (Joao de Deus) nevet, és híre az országhatárokon túlra is eljutott. Egy idő után már a szomszédos országokból, majd Európából is érkeztek hozzá betegek, később pedig hollywoodi csillagok és ismert politikusok is megfordultak nála.

Nemzetközi ismertségéhez jelentősen hozzájárult, hogy 2012-ben Oprah Winfrey amerikai tévés is készített róla egy nem éppen kritikus riportot. Oprah arról számolt be, hogy Faria közelebb hívta őt, amikor egy karján lebénult nőt kezelt a mellén ejtett 1 centiméteres vágással. Egyszer csak Oprah is forróságot kezdett érezni az ujjában, ami átterjedt egész testére, azt hitte, össze fog esni. Le kellett rogynia egy székre, ahol hihetetlen béke szállta meg, és átgondolta egész addigi életét. A szexuális zaklatásról szóló hírek hatására Oprah néhány nappal ezelőtt eltávolította ez erről szóló videót a honlapjáról.

Faria ma egy milliárdos vállalkozás feje. A központhoz tartozik egy tehénfarm, emellett jelentős bevételei származnak a neve mint védjegy alatt árusított, nyugtató hatású golgotavirág-kivonatokból, gyógyfüvekből, felszentelt tárgyakból, műalkotásokból és mágikus háromszögekből. 2014-ben a 60 Minutes Australia című riportműsorban úgy becsülték, hogy Faria vállalkozásának évente több mint 10 millió dollár bevétele lehet.

Gyógyító szellemekkel áll kapcsolatban

A Faria köré szőtt legenda lényege, hogy ő csak egy médium. A gyógyításokat valójában a vele kapcsolatban álló szellemi lények, az entitások végzik, akik elhunyt orvosok és gyógyítók szellemei. Faria hetente háromszor végez csoportos, szinte futószalagszerű gyógyításokat 800-1000 embernek. Az általa végzett „spirituális operációknak" két fajtája van: a látható és láthatatlan operáció. Rögtön gyanús lehet, hogy egy tájékoztató szerint a gyógyulás nem függ attól, melyiket is választja az ember.

A látható operációk elég sok embert elijesztenek, ezeket ugyanis Faria mindenféle érzéstelenítés és fertőtlenítés nélkül végzi. Az erről készült videókon látható, ahogy a test különböző pontjain kis vágásokat ejt, egy fanyelű késsel kapargatja a páciens szemgolyóját vagy egy hosszú ollót nyom be valakinek tövig az orrába. A páciensek arcán eközben nem látszik fájdalom. James Randi a nemzetközi tudományos szkeptikus mozgalom aktivistája régi karneváli hókuszpókusznak minősítette ezeket a beavatkozásokat. Az igazi csoda talán az, hogy az elmúlt évtizedekben ezekben a beavatkozásokban nem haltak meg emberek vagy nem kaptak súlyos fertőzést.

Oprah Winfrey riportja óta több oknyomozó anyag készült a brazil gyógyító állítólagos csodatételeinek leleplezésére. Korábban egy melldaganatos nő azt állította, meggyógyult a kezelés hatására, a valóságban azonban 2013-ban meghalt. Egy kerekesszékben ülő szklerózis multiplexes nő abban a reményben költött el 5000 dollárt a gyógyító meglátogatására, hogy újra járni fog, de a kezelés hatására semmit nem érzett, és állapota később rosszabbodott is.

Csoportosan gyógyít

A betegek döntő többsége a „láthatatlan operációt" választja. Ezt 30-40 embernek egyszerre végzik a szentélyben, és a csoportok sorra követik egymást. A szertartás kezdetén Faria nincs is jelen, a jelenlévőknek becsukott szemmel kell ülniük, el kell lazítaniuk magukat.

Koncentrálj arra a gyógyításra, amit szeretnél megkapni. Tedd a jobb kezed arra a testrészedre, amelyre a kezelést kéred. Ha több mindenre kérsz kezelést, akkor a szívedre tedd a kezed

– olvasható a magyar utazási iroda tájékoztatójában. Közben Faria segítői portugálul imádkoznak, majd egyszer csak belép Joao, a médium, és kijelenti: Jézus Krisztus nevében megtörtént az operáció.

Van aki úgy érzi, hogy megérintették, mások nyilallást, vagy melegséget, zsibbadást éreznek. A spirituális energia következtében érezheted magad euforikusan, van akikben érzelmek törnek fel és van akik semmit nem éreznek.

Maga a kezelés nem kerül pénzbe, de minden más igen. A magyar utazási iroda honlapján olvasható tájékoztató szerint fontos, hogy az embernél legyen pénz, az operáció után ugyanis ki kell váltania a gyógynövény-kapszulákat: 6 doboz 60 reálba, azaz kb. 4500 forintba kerül. Ez így nem tűnik soknak, de ez etaponként 30-40 emberrel számolva 135-180 ezer forint bevételt jelent, egy nap pedig alsó hangon 4-5 millió forintot, amihez még hozzájönnek az egyéb eladandó szent tárgyak.

A kezelés után a pácienseknek pihenniük kell, de gyógyulásuk elvileg folyamatosan zajlik, ha ott sétálnak, ülnek, beszélgetnek a kertben. A központba azonban nem mehetnek vissza, mert az „energiameződ a beavatkozás után nagyon nyitott és így a meditációs termekben és a nagycsarnokban zajló folyamatok által nem kívánatos hatások érhetik".

Zavaró energiák

Hosszas leírás olvasható arról is, hogy az első operáció után 40 napon át tartózkodni kell mindenféle szexuális élettől.

A megemelkedett szexuális energia nagyon erős energia és károsíthatja azokat az érzékeny folyamatokat, amelyek az operáció utáni időszakban (40 napig) benned zajlanak. Többekkel előfordult már, hogy vissza kellett sietniük Abadianiába, mivel állapotuk rosszabbodott, miután ezt a szabályt nem tartották be.

Teljes őrület, hogy a pácienseknek, a láthatatlan operáció után 7 nappal „spirituális varratszedésen" kell részt venniük. Ez mindössze abból áll, hogy fehérbe öltözve kell lefeküdniük aludni, egy pohár „áldott vizet" kell tenniük az ágyuk mellé, és kérniük kell Loyolai Szent Ignácot, hogy távolítsa el a spirituális varratokat és teljesítse be az operációt. A vizet aztán reggel kell meginni.

És itt még mindig nincs vége a hihetetlennek tűnő csodáknak. Fariánál ugyanis a gyógyítás úgy is lehetséges, hogy a beteg el sem megy a központba. Elég, ha egy ismerőse vagy rokona magával viszi oda a fényképét. Ezt hívják helyettesítő operációnak (nem rossz ötlet, akár a magyar egészségügyben tapasztalható orvoshiányra is ez lehetne az egyik megoldás, nemde?).

És mi a garancia a gyógyulásra? Semmi.

Nem biztos, hogy meggyógyulsz. (...) Az abadianiai tartózkodás után hazatérők gyógyulásuktól függetlenül is, megtapasztalva itt a szeretet érzését szinte más emberré válnak, megváltozik szemléletük, jobban odafigyelnek embertársaikra, békésebbek, segítőkészebbek lesznek.

Faria módszereiről összefoglalóan azt mondják: a hozzá hasonló kuruzslók eljárását követi. Mivel a nyugati orvostudomány főként csak a betegségek fizikális megjelenését vizsgálja és kezeli, a spirituális központban ő a lélek és a test egységéről beszél, a hozzá forduló páciensek pedig figyelmet, gondoskodást, reményt, megnyugvást kapnak, arra irányítják rá figyelmüket, hogy gyógyulásuk érdekében nekik is tenniük kell valamit.

Az üzleti visszaélésen túl ez jobb esetben nem árt a betegeknek (de nem is sokat használ). Letartóztatásának egy kárvallottja már biztosan van. Mindez komoly csapást jelent a 15 ezres Abadiânia gazdasági életére. A városka ugyanis hosszú évek óta a spirituális gyógyító miatt odaözönlő több tízezer turistából élt.