Nincs pénz a határfalra, leállt az amerikai kormányzat

Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító költségvetésben, így péntek éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése - írja az MTI.

A leállás alatt a nem létfontosságú hivatalok dolgozóit átmeneti időre fizetés nélküli szabadságra küldhetik, a létfontosságú intézmények - például a rendfenntartó erők vagy a nemzetbiztonsági szervek - alkalmazottai viszont továbbra is dolgoznak, és munkahelytől függő majd, hogy ezért ki kap fizetést és ki nem.

A törvényhozók a hét első felében megállapodtak ugyan abban, hogy rövid távra biztosítják a kormányzati költségvetést, de ebben az összegben nem szerepeltek az amerikai-mexikói határra építendő fal költségei.

Az amerikai kormányzat Donald Trump mexikói határra tervezett határfala miatt állt le ismét, azt elnök ugyanis már korábban bejelentette, hogy ha a képviselők nem szavaznak meg 5 milliárd dollárt a választási kampányában megígért fal megépítésére, akkor nem írja alá a költségvetést. Az elnök pénteken újra megerősítette, hogy amíg nem kap pénzt a falra, addig nem fog működni az állam.

A demokrata párti politikusok nem hajlottak erre, sőt Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője a kongresszusban közölte:

az elnök "soha nem kapja meg a pénzt a falra".

Bár Trump a hét közepén még úgy fogalmazott, hogy örülni fog, ha a kormányzati leállás hosszú ideig tart, péntekre már meggondolta magát, és hajlott az egyeztetésekre. Republikánus politikusokkal tárgyalt a Fehér Házban, majd Mike Pence alelnök a kongresszus republikánus vezetőivel és külön Chuck Schumerrel is egyeztetett.

Pénteken délelőtt az idén még republikánus többségű képviselőház megszavazta a kormányzati költségvetést, amely magában foglalta a határon építendő fal ötmilliárdos költségét is. Az időközben már a karácsonyi ünnepekre hazautazott szenátorok is visszatértek a fővárosba, de a szenátusi szavazás - amely még pénteken későn este is tartott - eredménytelen lett. A novemberi időközi választáson pedig a demokraták nyertek többséget a képviselőházban, így januártól már nem lesz ott meg Trump tervéhez a többségi támogatás.

"A kormányzat leáll, semmit nem tehetünk, mert szükségünk van a demokraták szavazataira" - fogalmazott Donald Trump abban a videoüzenetben, amelyet a kormányzati költségvetés elfogadásának határideje előtt két órával tett közzé. A határidő péntek éjfél volt. Az elnök még hozzátette: reméli, hogy a leállás nem tart sokáig. Nem ez volt az első alkalom, hogy Trump miatt leállt a kormányzat, egyszer már az év elején is történt hasonló Trump és a törvényhozók vitája miatt.