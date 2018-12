Saját bankszámlára kért pénzt kamu sztorira az olvasóktól a hírhamisítással vádolt Spiegel-újságíró

"A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción alapuló riportjához. Hogy a pénz hova lett, azt egyelőre senki sem tudja" - írja a Hvg.hu a BBC cikke alapján. A német lap sikkasztás miatt fogja beperelni az újságírót.

Ahogy arról beszámoltunk, a Spiegel kirúgta azt a többször díjazott újságíróját, akiről kiderült, hogy több cikkéből semmi sem igaz, mindent saját kútfőből talált ki. A 33 éves Claas Relotius december elején kapta meg a legjobb német riporternek járó díjat a Gyerekjáték című írásáért, amely egy szíriai fiúról szólt, aki egy csínytevése miatt felelősnek érezte magát a hazájában dúló háborúért. Mint kiderült, a cikkben szereplő személyeket, helyeket, idézeteket mind az újságíró találta ki.

A BBC friss cikke szerint maga a Spiegel hozta nyilvánosságra, hogy az újságíró sikkaszthatott is. Az újság olvasói ugyanis jelezték, hogy az újságíró a saját, privát emialcíméről kért adományokat az olvasóktól arra, hogy szíriai árvákat segítsen. Mindehhez pedig a saját bankszámláját adta meg az olvasóknak. Hogy mennyi pénzt gyűjtött így, azt egyelőre nem lehet tudni, ahogy azt sem, hogy a befolyó pénzt végül mire költötte. Ami viszont biztos: egy olyan riport alapján kérte a pénzt, ami részben eleve fiktív. Egy utcán élő szíriai testvérpárról szólt a cikk, ám az újságíróhoz csatlakozó török fotós szerint a kisfiún kívül az összes többi szereplő kitalált.

A botrány kirobbanása után a Spiegel szerkesztősége által felállított vizsgálóbizottság azt állapította meg, hogy 2011 óta a Relotius neve alatt megjelent 70 írás közül legalább 14 részben vagy egészen kitaláción alapul. Az újságíró először tagadta a vádakat, majd beismerte a hamisítást.

A dologra akkor derült fény, amikor Relotius egyik szerzőtársa gyanút fogott a mexikói határon felállított amerikai polgárőrségről szóló cikknél, ami novemberben jelent meg a lapban. Az újságíró utánanézett a dolgoknak. Kiderült, hogy Relotius a cikkében említett vagy ott megszólaló emberekkel soha nem találkozott és soha nem beszélt. Emiatt egyébként azóta az Egyesült Államok berlini nagykövete vizsgálatot kért a Der Spiegeltől.

Relotius a Spiegel egyik legismertebb riportere volt, a fiatal újságírógeneráció példaképe. Négy német újságíródíjat is megkapott, jelölték a CNN Journalist of the Year díjra, és bekerült a Forbes magazin listájára, amely a média legmeghatározóbb 30 év alatti képviselőit mutatta be.

A Spiegel állandó bizottságot állított fel, hogy a jövőben elkerüljék a hasonló eseteket.