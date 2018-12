Trumpnak leesett távozó védelmi miniszterének kemény kritikája, előrébb is hozta távozását

Az előzetesen vártnál korábban, február vége helyett már január 1-jén távozik tisztségéből James Mattis amerikai védelmi miniszter, helyét átmenetileg jelenlegi helyettese, Patrick Shanahan veszi át az elnök szándékai szerint, írja az MTI.

Ahogy arról korábban nagyobb cikkel beszámoltunk, csütörtökön lemondott James Mattis védelmi miniszter, amiről Trump Twitter-posztban számolt be. A védelmi miniszter lemondásában felrúgva az ilyenkor szokásos udvariaskodást, és a minisztérium fejléces levélpapírján udvariasan, de határozottan leszögezte, hogy egy sor kérdésben – szövetségi politikában, az Egyesült Államokkal szemben ellenséges országokkal szembeni határozottságban – nem értett egyet az elnökkel.

És bár a levélben nem szerepelt, de nyilvánvaló volt, hogy Mattis lemondásának - mely február 28-án lép életbe - közvetlen kiváltó oka a Trump által gyors egymásutánban ledobott külpolitikai bomba volt: a Szíriában, illetve az Afganisztánban állomásozó amerikai csapatok kivonásának bejelentése.

Donald Trump most vasárnap a Twitteren méltatta a a Mattis helyére átmenetileg szánt jelölt eddigi tevékenységét, és leszögezte: "Ő (Shanahan) nagyszerű lesz". Amerikai sajtóértesülések szerint ugyanakkor Trump nem Shanahant szánja véglegesen a Pentagon élére. A jelöltet a szenátusi meghallgatás és egyetértő szavazás után lehet kinevezni.

James Mattis csütörtökön jelentette be lemondását, de erről szóló levelében - amelyet személyesen adott át Donald Trumpnak - jelezte, hogy február 28-ig hivatalban marad. Trump csütörtökön még azt jelentette be, hogy Mattis február végén távozik tisztségéből.

Több amerikai médium - köztük a The Wall Street Journal és a The New York Times - is úgy értesült, hogy az elnököt később felbosszantotta Mattis lemondó levele, amelyben a tárcavezető az elnök külpolitikai döntéseit bírálta, ezért döntött úgy, hogy Mattisnak a tervezett február vége helyett már január 1-jén távoznia kell.

A The New York Times kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Trump konkrétan nem értette, vagy nem teljesen fogta fel Mattis levelének súlyát, és csak akkor esett le neki, hogy abban nagyon kemény kritika van, amikor a tévékből hallotta vissza azt. Ezért döntött mégis úgy, hogy már sokkal hamarabb menni fog Mattis, és teszi helyére - átmenetileg - Shanahant.

A Pentagon nem kommentálta Donald Trump bejelentését. "A minisztérium továbbra is a nemzetbiztonságra összpontosítja figyelmét" - fogalmazott Robert Manning alezredes, a tárca egyik szóvivője, írja az MTI.