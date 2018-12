Földrengéssel tört ki az Etna Szicíliában

A lakásban hallani és remegnek az ablakok, írja Szicíliában élő olvasónk. A kitörést élőben lehet követni ezen a Facebook-oldalon:

Az Etna Európa egyik legaktívabb vulkánja, már időszámításunk előtt hatezer évvel is aktív volt. Most is az, ráadásul a vulkanikus aktivitása 2013 szeptembere óta fokozódik, nyolc hónap szünet után tavaly februárban aktivizálódott megint. Egy 2018-ban publikált kutatás szerint m ivel a gravitáció folyamatosan a tenger felé húzza a szicíliai Etnát, fennáll a lehetősége, hogy a ma is aktív vulkán egy nap a tengerbe omlik.