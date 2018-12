71 évesen valósítja meg gyerekkori álmát: egy hordóban sodortatja át magát az Atlanti-óceánon

Szerdán Jean-Jacques Savin beszállt űrkabinjához hasonló hordóformájú hajójába, hogy a hullámokra bízva magát átkeljen az Atlanti-óceánon. A 71 éves francia férfi a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetről kezdte meg az útját, és kalandját a honlapján is lehet követni.

A hodó természetesen nem egyszerű hordó, hanem egy epoxigyantával kezelt, 3 méter hosszú, 2,1 méter széles és üresen is 450 kilós kapszula. Belseje 6 négyzetméteres, helyet kapott benne alvó- és főzőhely, egy térképszoba és egy raktár is. Savin alaposan felszerelkezett, a hordóján magával visz

egy túlélő tutajt,

műholdas telefont,

a helyzetét jelző irányfényeket,

fagyasztva szárított élelmiszert,

szigonyt a halászathoz,

a tengervíz sótalanítására alkalmas berendezést

és néhány kis üveg saint-émilioni vörösbort, hogy megünnepelje január 14-én esedékes születésnapját.

A férfi elmondása szerint egyedül az agresszív kardszárnyú delfinektől tart. A magány ellen egy mandolint és több könyvet visz magával, és hajónaplót fog írni, amelyet később megjelentet.

Savin faitalkorában ejtőernyős katona volt, Afrikában harcolt és ott volt magánpilóta, "új navigálási módszert" szeretne felfedezni, a szél és a hullámok segítségével, minden külső beavatkozás nélkül akar átkelni az Atlanti-óceánon, és három hónappal múlva megérkezni a Karib-szigetekre. A kaland ötlete Jean-Jacques Savin egyik kedvenc könyvéből, Alain Bombard Önkéntes hajótörött című regényéből ered: az orvos 1952-ben egy gumicsónakban magányosan szelte át az óceánt víz és élelem nélkül, csak halakkal és planktonnal táplálkozott, hogy kipróbálja, hogyan lehet túlélni a tengeren.

Utazás közven Savin több, tudományos értékkel bíró feladatot is végrehajt. A férfi útközben elhelyezi a JCOMMOPS nemzetközi óceánmegfigyelő szervezet irányjelzőit is a hullámok tanulmányozására, és ő lesz a kísérleti alanya a zárt helyen való magányos tartózkodásra vonatkozó kísérletnek. Borászati kísérletet is végez: az agyag amfórában magával vitt bordóit hasonlítják majd össze a parton maradt azonos itallal.

Az utazás költségeit részben a Gironde megyei Boutes hordógyár állja, de Savin az út közben is keres támogatókat, hogy összejöjjön a szükséges 60 ezer euró (19,3 millió forint).

A tengeren töltött első órák után Savin azt közölte telefonon az AFP-vel, hogy küldetéséhez remek az idő, egyméteres hullámok görgetik a hordót, amely jelenleg óránként 2-3 kilométeres sebességgel halad. A kapszula is "nagyon-nagyon jól működik", és vasárnapig kedvező széljárásra számít.

(MTI)