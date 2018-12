10 euró alatt a Mussolini-naptár

Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor egykori propaganda-fotóival jelent meg naptár Olaszországban. A 10 ezer példányban nyomott és 9,90 euróért kínált naptár természetesen megosztotta a közvéleményt, sokan tiltakoznak a gyilkos diktátor népszerűsítése ellen, de mint a gyártók mondják, ők egyetlen újságárust sem kötelezhetnek az értékesítésre, de nagy igény van a történelmi személyek, így a Duce emlékét megőrző kiadványokra.

Salvini és a szélsőségek

A brit Guardian cikke természetesen összefüggésbe hozza a naptár megjelenését a menekültellenes és részben a szélsőjobbos Liga alkotta kormánykoalíció hatalomra kerülésével. Hiszen a cikk szerint például Matteo Salvini belügyminiszter is előszeretettel idézi a diktátort, illetve szívesen másolja, közvetlen, nyílt, ugyanakkor rendkívül megosztó stílusát. Vannak olyan csoportok is, amelyek nyíltan a diktátor eszméit vallják, így a Forza Nuova és a CasaPound szerveződések. Ezek a szélsőjobboldali szerveződések ugyan ma a politikai palettán partvonalra kerültek, de egy időben rendkívül népszerűek voltak. A CasaPound például azért speciális, mert házfoglaló szervezetként indult Rómában, amely más európai városokban inkább a szélsőbaloldal terepe.

Nosztalgia, vagy bűntény?

Igaz, a Guardian cikke sem akar mindent a kurrens szélsőségesek nyakába varrni, hiszen arra is kitér, hogy voltaképpen 1990 óta már lehet észlelni a Mussolini-nosztalgiát, azóta jelennek meg különböző albumok és naptárak Olaszországban.

Egyes értelmezések szerint semmi baj nincs azzal, ha történelmi személyekről készült naptárakat lehet kapni a boltokban, mások szerint azonban a naptár forgalmazása, de még a megvásárlása is bűncselekmény, mert fasiszta eszméket népszerűsít. Maga a naptár gyártója nyilatkozatban rögzítette, hogy Barbie-babás, macskás és Ferenc pápás naptárokat is készít, személy szerint nem fasiszta, de a nosztalgikus igényekre valóban vannak termékei.

Vállalhatatlan figura

A kritikusok szerint azonban Mussolini még a diktátorok között is egy kifejezetten ciki alak, aki nem pusztán zsidók és homoszexuálisok tömegeit internálta, de ráadásul rendkívül sikertelen politikus is volt. .Ideje nagy részét a propaganda vette el, mindig is erős és gondoskodó vezetőnek láttatta magát, noha a totális diktatúra valóban sikeres kialakítása mellett megdöbbentő gazdasági és hadikudarcok kísérték két évtizedes uralmát, elsősorban a második világháborús tevékenységét.

Abesszíniát ugyan rengeteg áldozat után még bevette, de Görögország ellen nagyon lebőgött az olasz hadsereg, Mussolini személyes hatalmát is csak Adolf Hitler segítségével tudta visszaszerezni.

Szoci nőcsábász

Az egykoron baloldali tanár és politikus egy anarchista kovácsmester fiaként született. Benito Mussolini a keresztneveit is különböző anarchistákról kapta, Benito Juárez például egy mexikói forradalmár (ügyvéd) volt, aki arról híres, hogy ő végeztette ki I. Miksa Habsburg császárt. Mussolini lelkes szocialistaként kezdte, majd később lett szélsőjobboldali fasiszta.

Egész életét végigkísérték a követhetetlen nőügyei és zavaros, de mindenképpen ateista alapú eszméi, mégis sok konzervatív olaszban úgy maradt meg, mint az utolsó erős vezető, akinek az idejében még rendben voltak az utak, a közlekedés, iskolák épültek és hasított az ipar - vélekedik meg a cikk.