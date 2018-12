Orbán Viktor ott lesz Bolsonaro beiktatásán Brazíliában

Orbán Viktor megerősítette, hogy ott lesz a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro brazil elnök január 1-jei beiktatásán, írja a brazil Folhapress hírügynökségre hivatkozva a 24.hu.

Bolsonaro azután hívta meg Orbánt november végén, hogy a magyar kormányfő telefonon gratulált az új brazil elnök megválasztásához.

Orbán egyike lesz annak a tizenkét állam- és kormányfőnek, akik ott lesznek a beiktatáson, amin a cikk szerint a január elsejei dátum miatt is rendszerint kevesen vesznek részt.



Ott lesz Benjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök, és Marcelo Rebelo de Souza portugál elnök is. A hír szerint Matteo Salvini olasz belügyminiszter ugyan szimpatizál Bolsonaróval, de Olaszországot Gianmarco Centinaio mezőgazdasági miniszter képviseli majd. Az Egyesült Államok részéről Mike Pompeo külügyminiszter lesz ott.



Számos latin-amerikai ország jobboldali vezetője megy el Bolsonaro beiktatására, amin várhatóan ott lesz a baloldali Evo Morales bolíviai elnök is.

A korábban szélsőséges kijelentéseiről is ismert jelölt nyerte meg az október végén tartott brazil elnökválasztást a második fordulóban elért 55,7 százalékos eredménnyel. Bolsonaro ellenfele, a baloldali Munkáspárt jelöltje, Fernando Haddad a szavazatok 44,3 százalékát szerezte meg.

A volt katonatiszt Bolsonaro nosztalgikusan beszélt a katonai uralomról, megválasztása után pedig olyan külügyminisztert jelentett be, aki marxista ideológiának tartja „az éghajlatváltozással kapcsolatos rémhírterjesztést." A Trópusi Trumpnak is nevezett új brazil elnökről bővebben itt olvashat.