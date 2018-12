Pokolgépet robbantottak Athénban

A robbanás a hajnali órákban történt, Athén egyik legmenőbb és legdrágább negyedében, a Kolonaki téren található Areopagoszi (vagy máshol Areopagita) Szent Dénes katedrális előtt - tudósít az MTI az ERT görög televízióra hivatkozva. A könnyebben megsebesült rendőrt és az egyetlen sérült civilt kórházba vitték, a rendőrség terrorelhárító egysége a környéken biztonsági kordont állított fel, és vizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit.

A merénylet elkövetőjeként eddig senki nem jelentkezett, a hatóságok szélsőbaloldali vagy anarchista csoportokra gyanakodnak. Az utóbbi években ezek a csoportok több hasonló merényletet követtek el, elsősorban bankok, közintézmények és diplomáciai képviseletek ellen.

Tíz nappal ezelőtt házi készítésű pokolgép robbant fel a Szkaj médiacsoport épülete előtt, jelentős károkat okozva. Személyi sérülés akkor nem történt, a hatóságok az esetet azonban "a demokrácia elleni támadásnak" minősítették. Az akkori robbantás elkövetőjeként sem jelentkezett egy csoport sem.

A robbantás helyszínéül szolgáló katedrális névadója érdekes személyiség volt, maga Szent Pál apostol térítette meg, még a Bibliában, konkrétan az újszövetség ötödik könyvében, a négy evangéliumot követő apostolok cselekedeteiben is emlegetik, a hagyomány szerint később ő lett Athén püspöke. A Dionüszosz néven ismert görög püspök később nagy tiszteletnek örvendett, a keleti és a nyugati katolikusok is fontos szentként tisztelték, Sőt a VI. században még egy Pszeudo-Dionüsziosz is felbukkant, egy máig azonosítatlan csaló saját gondolatait Areopagita Dénes szerzeményeinek álcázta. Ezzel sokáig megtéveszthette a katolikus egyházat is, de aztán évszázadokkal később leleplezték, hogy a nevezett művek 500 évvel később születtek.