Világoskékre festette New York egét egy robbanás

Ragyogó kék színben úszott New York fölött az ég csütörtökön késő este, miután felrobbant egy transzformátor a Queens-i erőműben, írja a CNN. Senki sem sérült meg, és jelentős áramkimaradásról sem tud New York állam kormányzója, Andrew Cuomo.

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5