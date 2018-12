Aszad megengedte Iraknak, hogy kedvére támadja Szíriában az Iszlám Államot

Bassár el-Aszad szíriai elnök vasárnap engedélyt adott Iraknak arra, hogy a jövőben további engedélyeztetés nélkül csapást mérjen az Iszlám Állam Szíria területén – írja az MTI a SANA szíriai állami hírügynökség alapján.

Irak korábban már többször mért csapást Szíriában a terrorszervezet állásaira, de eddig minden alkalommal meg kellett várnia, míg Damaszkusz jóváhagyja a műveletet. Ádel Abdul-Mahdi iraki kormányfő szombaton levélben fordult Aszadhoz, hogy a két ország szorosan működjön együtt a terroristák elleni küzdelemben.

Az Iszlám Állam a korábbi években Irak és Szíria jelentős részét elfoglalta, és 2014-ben kikiáltotta a saját kalifátusát. A terroristák iraki területeit Bagdadnak már sikerült visszafoglalnia, és a terrorszervezet Szíriában is elveszítette területei nagy részét, de a polgárháborús ország keleti részén még ellenőrzése alatt tart egy zárványt.

Donald Trump amerikai elnök a héten jelentette be, hogy a Szíriában harcoló kétezer amerikai katonát kivonják az országból (ahogy egyébként Afganisztánból is), mert az Iszlám Államot sikerült legyőzni. A Washington támogatását élvező, Szíriai Demokratikus Erők nevű kurd vezetésű milícia emiatt aggodalmának adott hangot, mert attól tartanak, hogy az Iszlám Állam ismét erőre kap. A kurdoknak amiatt is van okuk az aggodalomra, mert félő, hogy az Egyesült Államok kivonulásával az őket terroristának tekintő Törökország tör majd nagyobb szerepre a térségben – az amerikaiak helyett gyorsan meg is állapodtak az Aszad-rezsimmel.

Elemzők szerint Trump döntése a kivonulásról Damaszkuszon kívül az Aszad-rendszer két legjelentősebb támogatójának, Moszkvának és Teheránnak kedvez.