Akkora divat lett szilveszterkor petárdákkal tönkretenni a jegykiadó automatákat Kassán, hogy előre lekapcsolják őket

A kassai tömegközlekedést működtető vállalat az Ujszo.com szerint nem talált más megoldást a vandálok ellen, mint hogy már szilveszter előtt lekapcsolják az összes jegykiadó automatát a városban. A lap - és a társaság - szerint ugyanis olyan szinten lett divat ezeket az automatákat tönkretenni szilveszter éjjelén, hogy túl sok megy tönkre. A lap szerint sokszor petárdákat raknak beléjük.

Szeretnénk minimalizálni a károkat, ezért az automatákat lekapcsoljuk, hogy legalább az elektronikai berendezések ne rongálódjanak meg bennük

- közölte a társaság. A cég javaslata, hogy mindenki előre szerezzen be jegyeket, illetve SMS-ben is lehet venni, sőt, ezen a napon kivételesen a sofőröktől is beszerezhető. Az automatákat január 1-jén fokozatosan kapcsolják be újra, írják.