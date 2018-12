A britek hajókat küldenek a La Manche-csatornára a migráció visszaszorítására

A britek két határőrző hajót küldenek a La Manche-csatornához, hogy ezzel is megpróbálják visszaszorítani a csónakokon érkező migránsokat. Eddig már három hajójuk volt ott, így lesznek öten. Ezt hétfőn jelentette be a brit belügyminiszter, Sajid Javid, aki szerint a hajók nemcsak a határt, de az emberi életeket is védelmezik majd, akik a veszélyes vizeken akarnak átkelni, írja az AFP.

A belügyminiszter szerint csak decemberben körülbelül 230 ember akarta megtenni a 33 kilométeres utat Franciaország és Anglia között.

Többségben irániak, és majdnem mind kis hajókon vagy csónakokon akart átkelni a csatornán. Javid az afrikai szabadságát szakította meg azért, hogy saját kezébe vegye az ügyet, és visszavigyék Franciaországba az onnan érkezőket, ebben együtt is dolgozik a franciákkal.

A belügyminiszter azt mondta: "Mindent meg fogunk tenni, hogy megértessük velük azt, hogy csak azért, mert elhagyták az egyik biztonságot országot, és megérkeztek a másikba, az nem azt jelenti, hogy maradhatnak is."