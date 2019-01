A kínai és az amerikai vezető a mélyben küzdenek, a felszínen épp barátkoznak

Kína 2018-ban alaposan meglepődött, korábban inkább ő volt a rossz fiú a nemzetközi kereskedelmi porondon. A saját érdek képviseletébe sokszor belefért más országaival szemben a szabadalmak lemásolása, a protekcionizmus, a devizaháború, vagyis a jüan gyengítése. Aztán jött Donald Trump, aki az Egyesült Államokat újra naggyá szeretné tenni, és ami - értelmezésében nem különül el ettől a céltól - mindenki másnak oda szeretne csapni. A kereskedelmi háború meglepte Kínát és valóban fájt is a legnagyobb gazdaság adta a pofon a második legnagyobb gazdaságnak.

40 éve

Az év elején azonban a vezetők barátkoztak, mert a kínai-amerikai diplomáciai kapcsolatok felvételének 40. évfordulóját levélváltással ünnepelte a két vezető.

A történelem arról tanúskodik, hogy az együttműködés a legjobb választás mind Kína, mind az Egyesült Államok számára"

- közölte Hszi Csi-ping kínai államfő Donald Trump amerikai elnökhöz alkalmából intézett üzenetében.

A két ország decemberben átmeneti "fegyverszünetben" állapodott meg a kereskedelmi háborúban, amelyben egyre súlyosabb behozatali vámokat vetettek ki egymás termékeire. Trumphoz intézett üzenetében Hszi közölte, hogy a kínai-amerikai kapcsolatok hullámzóak ugyan, de az elmúlt négy évtizedben történelmi fejlődést értek el - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

Világbéke

Ez mindkét nép javát szolgálta, és nagyban hozzájárult a világ békéjéhez, stabilitásához és jólétéhez - tette hozzá a kínai elnök.

Nagy jelentőséget tulajdonítok a kínai-amerikai kapcsolatoknak, és együtt kívánok dolgozni Trump elnökkel a kétoldalú kapcsolatok alakulása eredményeinek összegzésén és annak a konszenzusnak a megvalósításán, amelyet az egyeztetés, az együttműködés, és a stabilitás, valamint a két nép, és a világ többi népe érdekében kifejtett erőfeszítések révén elértünk"

- folytatta Hszi Csin-ping.

Trump vette a lapot

Trump is üdvözlő üzenetet küldött kínai kollégájának, amelyben hangsúlyozta, hogy elsődleges célja az együttműködő és építő jellegű amerikai-kínai kapcsolatok elősegítése - tette hozzá a Hszinhua.

Hszi és Trump telefonon is tárgyalt a hétvégén. Trump közölte: hosszú és igen jó beszélgetést folytatott Hszivel, és az Egyesült Államok és Kína közötti lehetséges kereskedelmi megállapodás jól halad. Kína és az Egyesült Államok januárban folytat közvetlen konzultációkat a kereskedelemről - közölte a kínai kereskedelmi minisztérium a múlt héten. Kínában több jelentős évforduló is lesz az idén, most lesz 30 éve a Tienanmen téri véres megtorlásnak is.

